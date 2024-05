Dorostenci Kryr se radují, základní část krajské soutěže završili výhrou 3:2 nad Juniorem Teplicemi. V tabulce skončili pátí, což znamená postup do skupiny o vítěze.

Dorost SK Havran Kryry | Foto: SK Havran Kryry

S teplickým Juniorem Havran po první půli prohrával 0:1, pak ale skóre otočil, trefili se Jan Bezděk a Jakub Románek. Rozhodující gól pak dal minutu před koncem z penalty Románek.

„Jarní část sezóny, respektive dohrávka odvet z podzimní části sezóny se nám herně vydařila. Výsledkově to mohlo být o čtyři body lepší, nicméně to není to nejdůležitější. Velkou radost máme zejména z toho, jakým fotbalem se aktuálně prezentujeme a jaké výkony současně jsou schopni předvádět naší hráči za týmy mužů v 1.B třídě. V nadstavbě bychom rádi předvedli, že v této společnosti nejsme náhodou a že do boje o titul krajského přeborníka mladšího dorostu jednoznačně patříme," říká trenér Kryr Tomáš Pták.

Havran se utká s Neštěmicemi, Pokraticemi, Juniorem Děčín, Podlusky, kombinovaným týmem Srbic a Modlan a s VOŠ a SOŠ Roudnice.