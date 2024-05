Lounští absolvovali poměrně povedenou zimní přípravu, o to více zvláštní je, že výsledky zůstávají za očekáváním. „Potrénovali jsme docela kvalitně. Soustředění jsme absolvovali takřka v plném počtu. Jenže pak přišla zranění, ať už dlouhodobá nebo krátkodobá, nemoci. Sestava se pořád mění," štve Jantoše.

Přes všechny problémy se sestavou, ale jeho svěřenci nepředvádějí tristní výkony, na hřišti jsou často lepším týmem. Z gólů a bodů se však radují soupeři. „Trpíme na spalování šancí. Někdy zůstáváme bez bodů nezaslouženě, třeba jako nedávno s Dobroměřicemi a Teplicemi. Jen ten náš poslední výkon proti Košťanům byl tristní," zmínil kouč lounských dorostenců domácí porážku 2:7. „To se na nás podepsal špatný začátek. A na některých se možná podepsaly i čarodějnice."

Jan Jantoš přiznává, že kvalita družstva není a ani nemůže být na top úrovni. „Pracujeme s tím, co máme. Ti lepší odchází do Mostu, Chomutova, Teplic. Nikomu nebráníme, je to přirozené. Ale i tak máme některé kluky kvalitní. Snaží se na sobě pracovat, mají dobrý přístup. Například Matouš Faltis, Pavel Polívka, Víťa Aidlpes."

Podle lounského mládežnického trenéra mládežnický fotbal hodně utrpěl během kovidové pandemie. „Řady kluků prořídly. Když se nehrálo, tak kluci, co to neměli tolik v srdci, odpadli. V dorostu nám zůstalo patnáct hráčů. Pak to mělo vzestupnou tendenci, ale teď se potýkáme se zraněními. Věřím, že se zase zvedneme."

Ti nejlepší si výhledově zahrají za chlapy, nikoliv ale v divizi za áčko, ale v I. B třídě za béčko. „Do divize jít z této soutěž nemůžou, to by byl velký skok. Ale 1. B třída, je pro přechod do dospělého fotbalu a naše hráče, ideální. Už teď k němu někteří přičichávají. Proto jsme před nějakými pěti lety B - tým zakládali, aby mladí měli kde pokračovat a neodcházeli jinam. A daří se nám. V tabulce jsme šestí, donedávna jsme byli ještě výše."