Souboj do té doby dvou neporažených klubů B skupiny fotbalové I. B třídy porazil Duchcov před dvěma stovkami diváků Chlumčany 1:0, jedinou branku utkání vstřelil v 54. minutě na hřišti v Lahošti domácí Stanislav Fišer.

Momentka je ze zápasu I. B třídy Louny B - Duchcov (6:3). | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

"Jsme spokojení, hráli jsme to, co jsme chtěli, eliminovali přednosti soupeře. Spokojen jsem s výkonem i s nasazením," řekl František Macháček, trenér FK Duchcov.

Co zápas rozhodlo?

Věděli jsme, že bude klíčové, kdo dá první branku, naštěstí se to povedlo nám. Na druhou stranu jsme měli tutovku už v 1: minutě, kdy jsme šli samy na branku. Pokud by se nám povedlo skórovat, mohl zápas vypadat jinak.

Ale dobře to dopadlo…

Myslím si, že jsme měli více šancí, mohli to rozhodnout dřív, strachovali jsme se zbytečně až do konce, ale vyhráli jsme zaslouženě.

Odpovídalo utkání souboji neporažených?

Určitě, byl to zatím nejtěžší zápas a i Chlumčany měly příležitosti. Nás podržel brankář Lukáš Kouba.

Duchcov má po třech kolech devět bodů, čekal jste to?

Jak už jsem v jednom rozhovoru říkal, tak se nám to tady podařilo dát dohromady, klukům drží zdraví. Pokud to takto půjde dál, budeme všichni spokojení. V sobotu jedeme do Podbořan, snad na výkony navážeme, vracejí se nám další dva hráči, uvidíme.