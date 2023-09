„Jsem rád, že se nám netleská už jen za góly, ale i pěkné akce, že chodí stále více diváků, že jsme vyhráli a že jsme předváděli naši hru, třebaže hřiště v Lahošti není v ideální kondici,“ řekl duchcovský trenér František Macháček a ocenil i soupeře s tím, že ke kvalitě sobotní bitvy pomohl: „Hosté také měli šance, kdyby hrací plocha byla kvalitnější, tak to mohlo skončit třeba 8:3. My jsme využili jejich chyby, fotbal je o chybách…“

To jeho kolega na hostující lavičce poklony vítězům neskládal. „Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře. Troufnu si říct, že Duchcov byl zatím herně nejhorší ze všech soupeřů, na které jsme doposud narazili a přesto jsme prohráli. Vytvořili jsme si šance, které jsme nedokázali využít a připravili soupeři pět gólů našimi chybami, ale doslova připravili,“ hořekoval hostující kouč Roman Vobořil.

Proč k tomu došlo? „Nedokážu si to vysvětlit a nechci se vymlouvat na zkušenosti, na detaily našich chyb se musím ještě podívat. Jedno ale vím jistě – výsledek v žádném případě neodpovídá předvedené hře a kvalitě soupeřů. Se vší úctou k soupeři, dnes mu přálo spíše štěstí. Ale takový je fotbal. Jedeme dál, teď se musíme soustředit na další zápas,“ dodal.

Duchcov se tak dostal do čela tabulky. "Jestli jsme si ji už vystřihl? Ne, to neřešíme. Uvidíme, kolik bodů uhrajeme do konce podzimu, jaká sestava bude k dispozici, a v zimě si řekneme, co dál. Jsem rád, že si teď zahráli všichni kluci, že děláme fotbal pro radost. Teď se chceme připravit na sobotní dopolední utkání v Perštejně, více neřešíme" dodal Macháček.