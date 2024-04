Duchcovský snajpr Cong Phan sobotním hattrickem zaokrouhli svůj sezonní účet na deset branek a v zápase 22. kola fotbalové I. B třídy nakonec zajistil svému celku ve skupině B po boji výhru 3:1 v Kryrech.

Momentka je ze zápasu I. B třídy Klášterec - Kryry. | Foto: Deník/František Bílek

Nováček v soutěži tak potvrdil, že se mu paradoxně daří více venku než doma, Duchcov zase pozici celku, který patří v nejnižší krajské soutěži k nejlepším na hřištích soupeřů. Nikdo venku totiž ještě neuhrál více než 24 bodů.

SK Havran dostal v 11 minutě do vedení Miloš Nítek, ale pak už skóroval pouze hrdina zápasu, třebaže dvakrát z pokutových kopů.

„V dnešním zápase se štěstí přiklonilo v každém poločase k někomu jinému,“ hodnotil duel trenér domácích Roman Vobořil, jehož svěřenci ještě v přestávce vedli 1::0. „Musím přiznat, že v prvním poločase jsme měli štěstí my, protože Duchcov zahodil několik gólových šancí. Ve druhé půli se to otočilo. Soupeř dával góly, my ne. Nakonec hosté strhli výhru po dvou smolných penaltách na svoji stranu. Přesto můžu kluky za dnešní výkon jedině pochválit.“