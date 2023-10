Ovládnout polovinu sezony bez ztráty kytičky, to je velká výzva! Nebude to jednoduché, ale už jsme v půlce a ty těžší soupeře už máme za sebou.

Dva hattricky za sebou, gratulace…

Po dlouhé době se mi střelecká forma vrátila. V Domoušicích jsme byl spíš nahrávač, tady jsem dostal roli útočníka, jsem rád, že mi to tam napadalo.

Máte osobní metu, kolik chcete gólů dát? Aktuálně jste s 13 góly nejlepší snajpr I. A třídy ústeckého regionu…

Když jsme s Domoušicemi postupovali do krajského přeboru, tak jsem jich měl 38 nebo 39. To nevím, jestli se mi povede, ale už mám těch třináct. Já na osobní statistiky nehraju, jde mi o výkony týmu a postup. Podívejte se, jak to v Domoušicích dopadlo, místo přeboru to tam tehdy skončilo. To bylo strašný. To je pro mě naopak jedno z největších sportovních zklamání.

Teď už hájíte dobroměřické barvy a poslední dvě kola vám vyšla parádně. Tak postupně. Před týdnem jste porazili Děčín 5:2, jak zápas hodnotíte?Byl to jeden z těch lehčích, což jsem nečekal, protože oni měli sérii pár dobrých utkání, kdy dali asi dvacet gólů. Možná proti slabším soupeřům, chyběl jim i střelec Marek Vicany, bez kterého nebyli ani ne poloviční.

Ervěnice jste v 9. minutě načal, avšak v poolčase byl stav 1:1. Neměl jste obavy, že se vaše spanilá jízda zadrhne, třebaže duel skončil 6:1?

Trošku jsem se bál. Došlo na moje slova, že čím víc bodů budeme mít a budeme čím dal víc silnější, tak ty týmy s námi nebudou hrát fotbal a půjdou betonovat. To byl první poločas s Ervěnicemi a my to ještě nezažili. Potřebujeme hrát nahoru dolu, na brejky, v tom jsme asi nejlepší. Ale jakmile musíme dobývat nějakou obranu, tak to nám vůbec nejde.

Bylo tedy o přestávce v kabině dusno?

O poločase v kabině trenér zvedl hlas, trošku nám vynadal, že je to je jen o nás, a že když zvýšíme pohyb, tak odpadnou. A bylo to tak. Mně stačí balony za obranu a buď střílím góly nebo je připravuju. Suprově mě doplňovali Jarda Holman s Liborem Maliňákem a já neměl problém jim to připravit, aby si taky vystřelili gól. Po dvou minutách druhého poločasu jsem věděl, že to bude hra na jednu branku. Zvýšili jsme pohyb, byli jsme agresivnější a hlavně jsme měli hlad prodloužit tu sérii neporazenosti, což se povedlo a nakonec byla otázka, jestli to skončí šest nebo deset jedna.

Dobírali si vás po dvou hattricích spoluhráči nebo chválil trenér?

Ani ne. Já patřím k těm nejzkušenějším hráčům, ona je to spíš taková moje povinnost.

Hattrick jste dal před týdnem Děčínu i v sobotu Ervěnicím (6:1). Budete to mít drahé?

Myslím, že tam jsou tři čtyři stovečky. S těmi dvěma červenými se mi to začíná prodražovat.

Osm zápasů, osm výher, impozantní skóre 34:11. To je jízda!

Zatím je to perfektní. Na druhou stranu, když jsme sem šli s Jardou Holmanem pomoct, tak asi ani jiná cesta není. Chceme to tady vytáhnout nahoru.

Už se o postupu do krajského přeboru mluví v Dobroměřicích otevřeně?

Kvůli postupu do přeboru jsme sem šli. Nechci tu I. A třídu zatím moc hanit, ale dosud mě ta její úroveň moc nepřesvědčila.

Postup je váš sportovní sen? Nebo máte ještě do budoucna větší plány?

Před příchodem z Perštejna sem jsem měl nabídek dost, ale domluvili jsme se tady, protože jinde chtěli jen tu soutěž hrát a Dobroměřice chtěly pomoct k postupu. Klidně bych si ale zahrál divizi nebo ČFL. Co se ale s klukama bavíme, tak třetí liga je atletická soutěž, řekl bych, že fotbalovější bude divize. Baví mě i malá kopaná, kde hrajeme za Most na slušné úrovni, dokonce jsme vyhráli mistrovství republiky.

V sobotu jste potkal spoluhráče z malé kopané jako protivníka, že?

Ano, chytá za nás ervěnický hráč Ondřej Bíro, který je mistr světa i Evropy, má toho nasbíraného dost. Teď se malá kopaná rozjíždí, klucí letí do Spojených arabských emirátů na světový šampionát.

Vy ne?

Hodně se mluvilo i o mé nominaci, ale nakonec se do ní dostali jiní kluci. Třeba se dočkám časem. Teď chceme obhájit ligový titul, v neděli přijede Plzeň.

Dlouho se o FK Dobroměřice traduje, že v klubu máte parádní partu, to asi platí, že?

Jasný, je to tady taková rodinná atmosféra, hodně lidí tady pomáhá, stará se o hřiště. Vše je na pohodu.