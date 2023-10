Jaký nevšední moment nastartoval lídra tentokrát?

"Hned po přestávce, za stavu 1:1, při jednom z odkopů hostující brankář Petr Červenka nechtěně míčem trefil manželku našeho hráče Libora Maliňáka do hlavy, spadla a byla potlučená, protože to nečekala. To nás nakoplo," řekl dobroměřický trenér David Holeček.

Lídr tabulky se mohl k dalšímu skalpu odrazit díky střelecké fazóně forvarda Pavla Exnera, jenž načal Ervěnice první trefou už v 9. minutě, další dvě připsal po přestávce a zaznamenal druhý hattrick v řadě. Celkově už má na svém kontě 13 gólů a je s přehledem nejlepším střelcem I. A třídě.

Dva hattricky a osmá výhra v řadě. Fotbalový fanatik chce podzim bez ztráty bodu

"Jsem rád, že se v útoku takhle prosazuje, je to posila, snad mu střelecká forma vydrží. Máme tu další nové hráče mladého Havelku, přišel Holman, hrajeme trošku jinak a vše si sedá. Po osmé výhře, musím zaklepat, si to sedá a vše vyvíjí dobrým směrem."

Holeček dlouho Ervěnice před víkendovým střetnutím sledoval. "Nehrají vůbec špatný fotbal, mají jen smůlu, že neproměňují šance, což se projevilo i u nás. V první půli hrály beton, jak jsem říkal, nedaly příležitosti. První poločas jsme vsítili jen jednu branku, nebyl z naší strany optimální. O přestávce jsme si něco řekli v kabině, kluci si to vzali k srdíčku, všichni si uvědomili, že to samo nepůjde a myslím, že si fotbal ve druhé půli užili. Hosté ve druhém poločase odešli fyzicky."

Spokojeni byli i diváci, kterých přišlo přes dvě stovky. "Dali jsme krásné branky, daří se. Jsem rád, že fanoušků chodí více než v loňské sezoně a to přesto, že kvůli béčku, dorostu a následné vytíženosti hráčů, časy výkopů zápasů musíme různě měnit a přizpůsobovat," konstatoval Holeček.

Dobroměřickou partu čeká velká výzva. V sobotu jede do Mojžíře, šlágr 9. kola začne v 16.00. Klub z Ústí nad Labem totiž po doslova strašidelném začátku vyhrál v Ervěnicích a naposledy i 4:3 a na penalty 16:15 ve Strupčicích. V posledních dvou duelech připsal pět bodů.

"My jedeme nyní dvakrát ven. Do Mojžíře, kde jsme snad nikdy nevyhráli a nedaří se nám tam, a do Strupčic. Máme na přípravu celý týden. Víme, že mojžířské mužstvo mělo na začátku sezony problémy, jejich trenér mluvil o zraněných a chybějících hráčích, ale ti se nyní vracejí a hned je to na výkonech a výsledcích znát. Dávají se dohromady a začali šlapat," má jasno o náročnosti nadcházející bitvy kouč Dobroměřic.