Evropský los je pecka, říká trenér Dobroměřic. Bude muset měnit tréninky

/FOTO, VIDEO/ Osmifinálový los evropských fotbalových soutěží v Nyonu, který se týkal v pátek po poledni hned tří českých zástupců, poutal pozornost napříč všemi výkonnostními soutěžemi. "Sparta - Liverpool, Slavia - AC Milán. To je pecka! Bude se na co koukat a budu muset měnit tréninky, aby to viděli i kluci," říká David Holeček, trenér dobroměřického lídra krajské I. A třídy.

Momentka z utkání Mojžíř - Dobroměřice. | Video: Deník/Jaroslav Zeman

Teprve po poledni se kouč FK Dobroměřice chystal, že se na čtvrteční zápas play off Evropské ligy Sparta - Galatasaray Istanbul (4:1), který nabídl parádní podívanou, podívá. "Byl jsem na noční, ale už teď z toho mám husí kůži, jak si s vámi povídám. Pak si prohlídnu pořádně i ty losy. Přál jsem si pro Spartu West Ham United, protože tam jsou čeští kluci. Chtěli jsme i s partou shánět letenky a vstupenky. Dostat se na Liverpool, to bude asi těžší." Famózní jízda končí. Plíšková natáhla sérii bez prohry na jedenáct zápasů Jisté je jedno, soustředit se bude na závěr zimní přípravy svého celku. "Máme za sebou soustředění v Milevsku, které se povedlo, kluků, kteří tento týden trochu z únavy tahali nohy, musím za přístup poděkovat. Měli jsme tam ideální podmínky, měl jsem tam 22 hráčů, porazili jsme účastníka krajského přeboru Dražice 3:0," shrnul dění posledních dní a jen litoval, že si zranění obnovil Stanislav Čimpera. Při utkání šetřil Jaroslava Holmana, jenž měl rovněž menší potíže. Do přípravy se už naopak vrátil Pavel Exner, který na kempu kvůli zdravotním potížím chyběl. Černčice vítají navrátilce z Loun. Na jaře chtějí udržet první místo a postoupit "Věřím, že se dají kluci do startu jara dohromady. V sobotu hrajeme přípravu od 14.15 v Litvínově, pak nás čeká ještě generálka s Kláštercem nad Ohří. Pak už se budeme chystat na jarní start 9. března, kdy přivítáme Nové Sedlo, podle počasí uvidíme, jestli budeme hrát na umělce nebo u nás na trávě," dodal Holeček.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu