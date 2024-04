Dobroměřický kanonýr a nejlepší střelec krajské I. A třídy Pavel Exner dostal od disciplinární komise Ústeckého krajského fotbalového svazu stopku na tři zápasy a pokutu pět tisíc korun. Exner měl před dvěma týdny po zápase v Horním Jiřetíně messenger zprávou vyhrožovat rozhodčímu Tomáši Saifertovi.

Dobroměřický kanonýr Pavel Exner (uprostřed) před dvěma týdny při zápase v Horním Jiřetíně. | Foto: Deník/Václav Veverka

„Ty sráči tyhle problémy už jsou osobní… budeš si léčit mindráky na mě? Chceš to mít? Ok.“ Takové bylo znění zprávy, které měl fotbalista sudímu zaslat. Hrozilo mu za to podle disciplinárního řádu tři týdny až devět měsíců bez fotbalu a pokuta až do 250 tisíc korun. Disciplinárka ho potrestala na dolní hranici.

„Šlo o soukromou věc, která neměla být v žádném případě zatahována nebo spojována se zápasem v Horním Jiřetíně. Už jsem na disciplinárku posílal zprávu s vysvětlením a doufám, že se to vše vyřeší bez postihu a jediné, co se bude řešit, bude moje červená karta,“ vyjádřil se Pavel Exner před pár dny pro Deník, když o víkendu už chyběl kvůli zahájenému řízení Dobroměřicím v domácím duelu se Šluknovem (1:0 PK).

