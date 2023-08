Právě on ale zápas nedohrál. První žlutou kartu dostal od sudího Miroslava Saba v 5. minutě za faul, druhou krátce po klíčové trefě za nesportovní chování. Rozhodčího podle zápisu počastoval slovy: "Za to můžeš ty, protože neumíš pískat."

"Přesně nevím, co se tam bezprostředně po té brance odehrálo, bylo to dost celý vyhecovaný, bitva o první místo se vším všudy. Faktem je, že ve třetím zápase máme už druhou červenou kartu. Kluci ten konec ale i v deseti odmakali. Zápas už nervózně začal, přelévalo se to z jedné strany na druhou. Domácí se dostali z brejku do vedení, my jsme otočili na 2:1, po chybě obrany si nechali vyrovnat, a pak už rozhodl zmiňovaný Pavel. Mohli jsme odskočit už v první půli, v závěru mohli dát na 4:2, ale i Spořice tam měly šance, na konci nás zatlačily a v nastavení nevyužily standardku," uvedl kouč vítězů.

Jedenáct nula... Dobroměřická rezerva rozebrala Vroutek do posledního šroubku

„Bohužel pro nás smolný domácí zápas. Chtěli jsme navázat na předchozí vítězství, ale proti silným Dobroměřicím se nám to bohužel nepovedlo. Soupeř přes léto dobře doplnil o vhodné typy hráčů a na jeho hře je to výrazně znát. Měli jsme ještě dostatek času zápas srovnat, šance byly, ale bohužel Dobroměřice si to už vzadu dokázaly zkušeně uhlídat a vyhrály," viděl trenér Spořic Rostislav Broum.

Hostujícíí trenér své mužstvo chválil. "Nerad vyzdvihuji jednotlivce, ale tentokrát se zápas opravdu povedl ve velké formě hrajícímu Janu Myšákovi a Aleši Havelkovi. I ostatní super. Máme třetí výhru, hodně si ji ceníme. Teď hostíme Horní Jiřetín, musíme se nachystat a pokračovat podle plánu," dodal dobroměřický trenér Holeček.