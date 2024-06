Mohlo být ještě lépe, ale v závěrečných pěti zápasech Blažimští vyhráli jen v jednom případě. „Měli jsme plno zraněných, do toho práce, tak jsme to na konci sezony lepili. Ale můžu říct, že jsme to odmakali, i když to výsledkově nebylo ono."