Kromě Brouma má Blažim i posilu z Vietnamu. Jmenuje se Tu Nguyen Ngoc a čtyři roky nehrál fotbal. „Je mu třicet, byl v Mostě, v Kozlech. Teď byl čtyři roky doma. I on se nám hodí. Mohli bychom hrát v klidu uprostřed tabulky. Nechceme žádné honění záchrany, postupu, ideální by byl takový lepší střed."

Ustálený kádr by měl být předností Blažimi. Pokud zvládne těžký los, může se Pecharovo přání vyplnit. „Je tam hodně nových celků, bude to pro nás velká neznámá, o těch mančaftech nic moc nevíme. Ale nemám strach, je nás dost, už nebudu sedět na střídačce sám," usmívá se kouč.

Momentka z utkání Blažim - Chlumčany. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Se svými svěřenci pracoval na proměňování šancí. „Musíme dávat góly. Hrát hezký fotbal je pěkné, ale i s ním se dá spadnout. Vrátil se nám Ondra Bartko, naposledy byl v Žatci. Sice tam dlouho nehrál, ale dostane se do toho, je to gólový hráč. S ním v útoku budeme silní. Jediné, co teď řešíme, jsou gólmani. Jeden nám hapruje se zraněním a jiní k mání nejsou. Tak snad to bude v pohodě."