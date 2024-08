„Každý nováček má za prioritní cíl udržení se. My máme stejné přání. Rádi bychom se adaptovali v I. B třídě, ale musíme zjistit, jestli jsme v ní schopni fungovat tak, abychom hráli důstojnou roli. Nemyslím ani tak fotbalově, to podle mě problém nebude, ale spíš jde o to, že na prvním místě v naší filozofii jsou rodiny, práce. Fotbal máme jako zábavu ve volném čase," snaží se Trávníček nastínit představy Baníku.

Buškovice na úvod přípravy dostaly za uši od Lenešic, ale podle Trávníčka byla porážka prospěšná. „Lenešice vyhrály o parník, nastavilo nám to zrcadlo. Zaměřili jsme se na to, co bylo potřeba zlepšit a myslím, že jsme nachystaní na soupeře důstojně. Co se posil týče, tak finišujeme s přestupem Jakuba Duchoně z Nepomyšle. To bude jediná, zato ale výrazná posila. Odešel pouze Jakub Umlauf starší."

Nejvíc se baníkovci těší na duely s Havranem Kryry, derby prý určitě bude velkým zážitkem. „Je tam provázanost rodin a tak podobně, bude to mít jiskru jako před časem v okrese. Ale hezké budou i jiné zápasy, třeba hned na úvod s Černčicemi," věřil Jaromír Trávníček před prvním duelem nové sezony.

Zápas proti Černčicím, vítězí minulého ročníku okresního přeboru, Baníku vyšel. Po devadesáti minutách to bylo 1:1, na penalty vyhrál 4:3. V sobotu se představí v Oseku.