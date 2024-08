Domněnky se potvrdily, odešel nejen trenér Svoboda, ale i řada hráčů základní sestavy. Pryč jsou Longauer, který byl nejlepším střelcem, Hynek, Kafka Kurka, Vážný nebo Šoufek. Vyhlášený kanonýr Patrik Zommer má v klubu stále registraci, už se ale věnuje především soudcování, navíc je zraněný.

Momentka z utkání Blažim - Chlumčany. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Možná, že ti hráči šli za trenérem, nevím. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli skutečně půjdou. Jednou řekli, že ano, pak zase, že ne. Nakonec šli a my měli s panem předsedou Vopršelem málo času na to, abychom za ně našli náhrady," říká chlumčanský funkcionář Petr Novotný, který před časem působil i jako trenér.

„Po Kinclech jsem to tu někdy před 12 lety vytáhl, před dvěma lety jsem trénování předal Svobodovi, aby u toho byla mladá krev. Nechci to tu nechat padnout, bojujeme. Sehnali jsme Košína, Laštovku, Nipauera, sháníme další hráče, přestupy jsou do půlky září. Řešili jsme i spolupráci s Mostem. Zůstali nám tu srdcaři. Někteří jsou v áčku, někteří v béčku. Uvidíme, jak na tom budeme výkonnostně, nedokážu to vůbec odhadnout."

Důležité pro Novotného je, že se mu povedlo získat brankáře. Pilař totiž chce odejít, k dispozici tak má Kalbače a ještě další gólmany. „Neskládáme zbraně. Bude to těžké ale cítím, že hratelné. Vylepšujeme zázemí, koupili jsme i svůj traktůrek, abychom si sami mohli sekat trávu, takže je vidět, že to myslíme vážně. Fotbal v Chlumčanech se bude hrát dál!" prohlašuje Novotný.