Lepší derniéru, než výhru 13:0, jste si asi přát nemohli… Obrnice přijely asi v jedenácti lidech a zřejmě už chtěly mít sezonu za sebou. Klobouk dolu před nimi, že to odehrály. My jsme se snažili poslední zápas sezony dohrát v tom trendu celého ročníku, takže jsme i vůči respektu k soupeři na ničem neslevovali a hráli naplno.

Po trefě Patrika Zomera jste vedli už v 7. minutě 1:0, to se pak asi hraje dobře…

Ten rychlý krásný gól po centru z pravé strany, kdy se Patrik trefil hlavou, nás uklidnil, i druhá branka byla nádherná a po dvaceti minutách jsme vedli 2:0. Postupně jsme prostřídali a zahráli si prakticky všichni.

První místo udržely po výhře 7:0 nad Tatranem Podbořany Strupčice, sledovali jste nějak na dálku jejich zápas?

Jasně, že po očku ano. Oni si to doma pohlídali, není o čem.

Celkově jste o dva body druzí, máte 26 výher, impozantní skóre 127:32 a 76 bodů. Gratulace.

Za mě z naší strany výborná sezona. Kdyby by někdo na jejím začátku řekl, že uděláme 76 bodů, tak bych mu nevěřil. To mužstvo jsme navíc tvořili tak nějak za pochodu. V konečným efektu si všechno perfektně sedlo, udělala se výborná parta, která je podle mě základ, který se na výsledcích odrazil. Šestadvacet výher je slušných.

Jasně nejlepší jste měli defenzivu. Inkasovat ve 30 střetnutích jen 32 branek, to je také parádní vysvědčení!Spolupráce obrany, i s gólmanem, nám fungovala, byla dobrá.

Není vám při tomhle pozitivním hodnocení trošku líto, že to nestačilo na první místo?

V konečném hodnocení nám to trošku líto je, ale zase musíme přihlédnout ke kvalitě soupeřů, na které jsme narazili. Prohráli jsme 0:1 v Meziboří, doma s Litvínovem. Sehráli jsme dobré zápasy, bohužel to o dva body nedopadlo. V jednu chvíli jsme jich na první příčku ztráceli i osm, nakonec to dopadlo takhle…

Sondovali jste možnost postoupit do I. A třídy i z druhého místa?

Ano. Čekáme, co přijde ze svazu, jestli bude možnost se nějakým způsobem dostat výš. To my teď už moc neovlivníme. Teď jsme na takové čekací listině, uvidíme, co z toho vypadne.

Kdyby možnost postupu byla, zkusíte I. A třídu?

Určitě bychom se jí nebránili, kdyby byla ta možnost. Samozřejmě by to byl závazek, museli bychom do toho ještě víc šlápnout, víc trénovat, doladit stávající kvalitní kádr. Přeci jenom je to o patro výš, ta úroveň tam je jiná.

Hvězdou soutěže byl její nejlepší střelec Patrik Zomer, autor 43 branek…Patrik, jasně. A to ještě musíme vzít v potaz, že měsíc marodil. Myslím si, že bez zranění by hranici padesáti gólů atakoval. Jeho bilance je odrazem i práce celého týmu, jaký měl Patrik na hrotu servis. On si s tím pak už umí v konečném efektu ve vápně poradit. V tom je opravdu dobrý.

Několikrát naznačoval, že se jeho kariéra chýlí ke konci. Budete ho přemlouvat, aby si ještě zahrál?

Oni kluci vědí, že já nikoho moc nepřemlouvám. Nechci nikomu bránit v odchodu jinam, ale myslím si, že teď by byla škoda, kdyby od nás odcházel jinam. A byla by škoda, kdyby končit.

Jaká byla celkově úroveň I. B třídy?

Tak některé zápasy, kdy se mužstva nesešla, se nepovedly. Třeba k nám přijely Novosedlice a my jim dali dvacet gólů, teď Obrnicím třináct. To už je docela dost. Ale byly tam dobré zápasy a celkově bych řekl, že soutěž kvalitu má.

Máte už v hlavě přípravu na novou sezonu?

To se bude odvíjet po stádiu čekání, až uvidíme, co budeme hrát za soutěž. Teď jsme v meziobdobí. S klukama si od sebe odpočineme a pak se sejdeme a začneme pracovat, aby to mělo nějakou kvalitu. Rád bych všem, co se kolem týmu točí, za sezonu poděkoval. Dík patří sponzorům, i klukům z týmu. Chceme fotbal dělat poctivě, aby to vypadalo.