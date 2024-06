Celek z lounského předměstí během celého ročníku ztratil jen 11 bodů a přestože se mu na jaře herně nepovedly všechny zápasy, byl suverénem soutěže. „Bylo to o hlavách. De facto jsme věděli, že se nemůže nic stát, že nás nikdo neohrozí. Ta motivace pak mohla být menší, ale snažili jsme se to motivovat tím, že hráli i kluci z lavičky. Navíc ti starší jsou vítězné typy, strhli ostatní," pochvaloval si kouč Holeček po decentní sprše šampusů.

Bingo! Mladý sběratel našel dva Bedardy. Hokejové kartičky můžou přinést miliony

Dominovali střelci Pavel Exner a Jaroslav Holman, dohromady dali 63 branek ze 115, prvně jmenovaný se navíc s největší pravděpodobností stane nejlepším kanonýrem soutěže. „Je to střelec. Makali i ostatní. Kádr se změní maximálně v jednom, dvou jménech. Zájem o některé kluky je, například o zmiňovaného Exnera. Ale já věřím, že tenhle kádr na nejvyšší krajskou soutěž má." Holeček vychází z pravidelného měření sily s týmy krajského přeboru, ke kterému docházelo v přípravných obdobích. „Měli bychom být konkurenceschopní."

Zdroj: Deník/František Bílek

On, hráči i fanoušci se nejvíc těší na derby s Louny a s žateckým Slavojem. „Lounský stadion máme necelé dva kilometry daleko, chodíme tam pěšky na tréninky. Někteří kluci tam působili, někteří lounští zase u nás. Bude to zajímavé derby, ale není tam nevraživost, to určitě ne. Spíš prestiž."

Hrdina Slavoje Klíč: Nastartovaly nás Černovice, pak jsme si začali více věřit

Podle Holečka bude důležité, jak se povede Dobroměřicím zúročit nováčkovský elán. „Budeme v jiné pozici. Ale svému mužstvu věřím," zopakoval.

Pohár Dobroměřicím předávali za Ústecký krajský fotbalový svaz Jan Skýpala, člen výkonného výboru za kluby a předseda komise mládeže, a také Jakub Šlitr, zastupce 11teamsports, partnera ÚKFS.

Cestu za postupem Dobroměřičtí absolvovali zčásti v růžové sadě dresů, trenérovi se zprvu prý příliš nelíbila. „Máme i bílé!" rozesmál se, když na toto téma padla řeč. „Já když viděl, co si vybrali, tak jsem je prosil, ať si vyberou nějakou jinou barvu. Ale chtěli v růžové hrát, dařilo se v ní, tak to musím respektovat. Přinesla postup, což byl náš jediný cíl."