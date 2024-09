Přestože na první pohled Lounští vyhráli rozdílem třídy, kouč mluvil o vydřené výhře. „Bylo to těžké utkání, tři body jsou zasloužené. Nechci podceňovat soupeře, ale zápasy v kraji jsou většinou o nás. Buď jsme chytří, vletíme na to a hned utkání rozhodneme, nebo jsme fotbalově hloupí a dopadne to jako s Proboštovem, kdy jsme se na výhru nadřeli."

O poločase to bylo 2:0, podle Vrtišky rozhodl třetí gól. „Už po druhé brance se naše hra zpřesnila. Po té třetí jsme mohli přidat další, ale Kolář, Jamrich nebo Baťka své vyložené šance neproměnili. Černou kaňkou bylo zranění naší opory Dominika Dolejšího. Čekáme na vyšetření a nevíme, jak vážné to bude."

Proboštov nebyl spokojený s výkonem sudích. „Zápas zvládli s přesností potřeb pro domácí. Jinak Louny byly herně lepší a vyhrály zaslouženě," okomentoval duel brankář TJ Proboštov Jaroslav Kovačka.

V dalším duelu se Louny představí v Mostě. Jejich duel s béčkem FK Baník Most-Souš startuje v 15 hodin.