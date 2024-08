„Brzy jsme dali první gól, po něm jsme ale ztratili koncentraci a po zaváhání inkasovali; nevystoupili jsme na hráče, který si naváděl balon na střelu. Hra se vyrovnala, domácí byli těžkým sokem. Mají mladé a běhavé kluky, díky trenérovi Doležalovi dobře zmáknuté standardky, z nich hodně hrozili. My se ale s touto jejich zbraní srovnali a dostávali se do šancí. Bohužel se nám je nedařilo proměňovat, předfinální a finální fáze nebyla dobrá," líčí Vrtiška průběh hry.

Jak vidí rozhodující chvíle zajímavého duelu? „Kolář se prosadil deset minut po obrátce, kdy zužitkoval centr přesnou hlavičkou. Od té chvíle jsme byli klidnější, kombinovali jsme, mohli jsme přidat další góly, ale už jsme se trefili jen jednou."

Atmosféra na fotbale v Modlanech | Video: Deník/František Bílek

Podle lounského kouče ve velkém vedru rozhodla lepší fyzička jeho hráčů. „Vypadalo to, že po téhle stránce jsme lépe připraveni. Od nějaké 70. - 75. minuty jsme Baník kondičně přehrávali. Na tomhle místě musím pochválit téměř všechny hráče našeho kádru za svědomité plnění letní přípravy. Na tréninku jsem měl vždy nejméně 19 lidí z pětadvacetičlenného kádru, to se pak musí projevit."

Vrtiška se v Lounech snaží navázat na práci předchozího kouče Pavla Schettla. „Tým byl zvyklý pod Pavlem hrát systém 4-2-3-1. V létě bylo málo času něco měnit, sžitý je s ním dobře. Hrajeme ze zajištěné obrany, dva lidi jsou před obranou. Útočník má za úkol balon podržet nebo jít do zakončení. Chodí mu tam centry, valí se to tam, protože kluci jsou ofenzivně ladění."

Lounského kouče také těší, že řada fotbalistů je univerzálních. „Můžou tak hrát na více postech. Do budoucna potrénujeme 4-4-2, abychom byli variabilnější. Za to, co kluci předvedli v Modlanech, zaslouží pochvalu. Byl to týmový výkon!"

První domácí duel odehrají Louny příští neděli od 17 hodin proti Bílině. „V prvním kole porazila 2:0 silné Srbice. Je to nováček, bude v euforii. Určitě nás čeká náročný zápas, v krajském přeboru takový bude každý. Znám se s trenérem Petrem Gesselem, je to můj výborný kamarád. V minulé sezoně jsme si po každém utkání volali. Těším se na to utkání!"

..