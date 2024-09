Lounští po první půli vedli 4:0, dva góly dal exligový Tomáš Smola. „Zvedli jsme se, až když dal druhý gól. Do té doby jsme kazili spoustu přihrávek. Těžko říct, jestli to bylo nekvalitním terénem, nebo pauzou. Každopádně jsme si říkali, že musíme mít dobrý vstup do zápasu, ale nepovedlo se nám to. Musím ale uznat, že posledních patnáct minut prvního poločasu jsme předvedli naši nejlepší pasáž. Ten druhý Smolíčkův gól to prostě zlomil," komentuje střetnutí Trup.

Nabytý náskok dokázaly Louny po obrátce navýšit. Dvakrát se trefil Batka, jednou Holý a Podaný. „Jednoznačně jsem vyhráli," hřálo trenéra lounského béčka. V příštím kole se jeho tým představí na hřišti Chlumčan. Předvede výkon, který bude opět stačit na body?