„Nějaké svoje přání s realizačním týmem máme, ale zvládnout to musí kluci na hřišti," usmívá se lišácky. Kádr prý zůstal bez velkých změn. „Jsem rád, že pokračují starší kluci a mnou tak předávat své zkušenosti. Moc jsme stáli o Luboše Podaného, který s námi už trénoval na jaře a nakonec nám ho vedení přivedlo. Jsme za něj moc rádi."

I nadále by čas od času mohl lounskému béčku pomoct velezkušený Tomáš Smola, jenže po postupu Chomutova do 3. ligy to bude složitější. „My jsme kamarádi od dětství. Vím, že když může, tak nám jde vždy pomoct. Je to ale spíš o jeho časovém vytížení. O jeho kvalitách se nemusíme bavit, pro nás je to jednoznačně rozdílový hráč," přesvědčuje Trup.

Zajímavých fotbalistů má ale ve svém kádru více, někteří z nich mají potenciál hrát časem vyšší soutěže. „Nechci nikoho jmenovat, ani opory. My sázíme hlavně na týmovost a na tvrdou práci."

Vojtech Trup si rovněž pochvaluje komunikaci s novým koučem áčka Martinem Vrtiškou. „Bavíme se spolu o hráčích, kteří nemají takové vytížení a chodí hrát za nás. Tím nám hodně pomáhají. Spolupráce mezi áčkem a béčkem tak funguje na jedničku."

První mistrovský duel napověděl, že Lounští to s útokem na špičku můžou myslet vážně; Málkov odjižděl domů s půltuctem. Ve druhém kole se soubor kouče Trupa představí v Blažimi, která rovněž bude patřit k favoritům. Co od šlágru kola čeká lounský fotbalista Adam Holý? „Musíme navázat na první poločas domácího zápasu. Být aktivní a hlavně využívat šance, které se nám naskytnou. Dalším důležitým aspektem naší hry je týmový výkon, který budeme chtít o víkendu určitě zopakovat," tvrdí.