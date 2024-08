Louny patří k jasným favoritům krajského přeboru. Na jaře spadly z divize, pod vedením nového kouče Martina Vrtišky chtějí zpět. „Ambice jsou jasné, chceme se okamžitě vrátit do divize. Krajský přebor dobře znám, působím v něm už několik let," říkal bývalý ligový hráč už po svém příchodu.

Sám ale dobře ví, že nejvyšší krajská soutěž nebude žádnou procházkou růžovým sadem, na jejímž konci Louny políbí krásná divizní princezna. „Ta soutěž není lehká. Vybojovat první místo nebude jednoduché." Trnitý špacír naznačila příprava. Po remíze 3:3 s pražskými Spojemi a výhře 2:1 nad Ledvicemi přišla v generálce porážka 1:3 v Rakovníku. „V prvních dvou zápasech jsme s mým asistentem Jiřím Chaloupkou vyzkoušeli celý hráčský kádr v různých herních variantách. Chtěli jsme posoudit přístupy hráčů v obraně i v útoku, a to jak pod fyzickou, tak pod psychickou zátěží," vylíčil Vrtiška.

Náročný kouč se snažil do svých svěřenců napumpovat v krátkém časovém úseku intenzivním drilem co nejvíce fyzických sil i dovedností. „Hráči musí rychle nabrat kondici, sehrát herní varianty a vytvořit týmovou chemii, zejména při obměně kádru a příchodu nových hráčů. Důležitá je i týmová a individuální sebedůvěra, motivace a chuť do fotbalu."

Muž, který jako kouč zažil krajský přebor v Brné a Krupce, chce naplnit očekávání sportovní veřejnosti i vedení. V létě přišli Kolář, Suchý, Hirschkorn, Hrubý, Kurka a Holý, počet odchodů tak rozsáhlý nebyl. „Ještě nemáme uzavřený kádr, chceme přivést ještě jednoho hráče. Ti, kteří tu jsou, do kabiny skvěle zapadli. Celkově jsem s přístupem všech spokojený. A i s přípravou," konstatoval Vrtiška.

Motory ale ještě Louny na vzlet do cílové divizní destinace stoprocentně vyladěné nemají. „Musíme zlepšit finální fázi a zakončování. A zapracovat na odpovědnosti jednotlivců vůči týmu, vylepšovat charakter celého mužstva. Rád bych také pracoval na lepší herní disciplíně."