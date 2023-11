/FOTO, VIDEO/ Vyhráli 18:0, on sám dal šest gólů, ale podobný zápas, jako posledně proti…

Mužstvo trenérsky vedené nejdříve Liborem Klíčem a posléze Pavlem Schetlem nasbíralo pět bodů, od nesestupového pásma a nyní Českého Brodu ho přitom dělí bodů deset… „V pondělí budeme mít schůzku s vedením klubu i trenérem. Řekneme si a zamyslíme se nad tím, co dál,“ prohlásil manažer lounského klubu Tomáš Beneš.

Podzimní část sezony jste přitom nastartovali překvapivou výhrou nad ambiciózními a aktuálně šestými Neratovicemi (1:0)?

Jak se říká, první vyhrání z kapsy vyhání…

V čem pak nastal problém?

Spoustu zápasů jsme prohráli o gól, nedostávali jsme výprasky 0:5, 0:6, nikdy to nebylo o parník. Chyběli nám ale góly, střelec. Dát branku, to byl náš největší problém. Zápasy rozhoduje finální fáze v pokutovém území soupeře, a tam se nám nedařilo.

Pět bodů, to je proklatě málo…

To máte pravdu, samozřejmě je. Nahradit opory Vasila Popoviče, Daniela Zíchu a Jaroslava Sulovského se nám nepodařilo. Nečekali jsme, že jejich ztráta bude až taková. Byla to složitá věc, těžká, která se nám nepovedla.

Ale snad deset hráčů v létě přišlo…

Ano, ale na rovinu si řekněme, že jsme mančaft omladili až moc a nepovedlo se to tak, jak jsme si představovali.

Louny zůstaly na dně. V pondělí se rozhodne o jarní záchranářské strategii

V průběhu podzimu jsme v říjnu sáhli k trenérské výměně, kdy po dohodě skončil Libor Klíč a nastoupil Pavel Schettl. Většinou to mužstva nastartuje, ale vám se výsledkově nedařilo dál.Ono je to těžké, nový trenér tam byl jen na pět zápasů. Udělal nějaké změny v sestavách, ale výsledky to nepřineslo a zase jsme skončili u toho, že jsme nedávali góly…

Máte už nyní představu, jakou záchranářskou strategii na jaře zvolíte?

Určitě to nezabalíme, pokusíme se o zázrak a o záchranu. Dva tři mančafty pod sebe můžeme dostat, ale jestli budou padat čtyři, tak to bude složité. Ale to patří k fotbalu. Stejně tak jako sestupy.

Máte představu, kolik bude potřeba z záchraně bodů?

Budeme muset desetkrát vyhrát. Bude to těžké, ale do složité situace jsme se samy dostali a budeme se z ní muset samy dostat ven. Uvidíme, jestli to nějak posílíme, přeházíme, nebo jestli těm mladým klukům necháme šanci dál. Teď nevím, musí si k tomu sednout více lidí. Příští týden, po vyjádření předsedy a trenéra, budeme moudřejší. Nechci tady teď předbíhat.