V posledním zápase jsi dal čtyři góly, je to tvůj rekord, pamatuješ si jak padly? Můj rekord to není, rekord mám sedm gólů v zápase.

Jsi střelec, kolik chceš dát gólů za sezónu? zatím jich máš na svém kontě po čtyřech kolech sedm…

Chtěl bych za sezónu nastřílet minimálně 20 gólů.

Říkali ti něco kluci nebo trenér, že ti to tak sedlo?

Nejvíc řvala moje máma, že to je její kluk. Trenéři se smáli a ptali se, jestli to viděla. Kluci zase říkali, že to bylo tím, že den před tím jsem byl na zápase Česko vs Portugalsko.

Jak se ti hrálo a jaký to byl zápas?

Dobře, pěkný počasí, vedli jsme 1:0 potom soupeř dorovnal a museli jsme máknout. Pak už to šlo nějak samo.

Jaké máte týmové ambice, zatím jste v popředí tabulky?

Chtěli by jsme vyhrát krajský přebor starších žáků.

Jsi tedy v klubu spokojený?

V klubu jsem spokojený, trenér mega super, takový druhý táta. A kluci jsou taky super.

Jak si se k fotbalu dostal, přivedli tě k němu rodiče nebo kamarádi?

K fotbalu mě přivedl strejda Jára, hrála nebo hraje ho celá rodina. Ze začátku mi to nešlo, začal jsem hrát na podzim v šesti letech. Začátky byly krušný, trenér mě nechtěl postavit, že jsem to moc nechápal, docela mě to mrzelo. Fotbal jsem se naučil podle fotbalových videí na youtube.

Máš nějaký vzor, oblíbený klub, hraješ třeba FIFU?

Můj fotbalový vzor je Cristiano Ronaldo. Oblíbený klub je v zahraničí Real Madrid a v české lize SK Slavia Praha. Hraju hodně FIFU a i další hry.

Jaký je tvůj fotbalový sen? Čeho bys rád dosáhl?

Můj fotbalový sen je si zahrát v nejvyšší českou soutěž.