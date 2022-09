"Góly ani hattricky extra nepočítám, v okrese se to občas povede, je to i v popisu mé práce," říká s úsměvem a nadhledem odchovanec Postoloprt, jenž z Postoloprt změnil adresu fotbalového působiště až v březnu 2020, kdy chodil trénovat s A mužstvem: "Ale upřednostnil jsem kariéru a fotbalu se věnuji nyní jen víkendově. Je tady v Dobroměřicích opravdu dobré zázemí, vedení i kluci, je nás oproti ostatním mužstvům v okrese v kádru dost. Sejdou se kluci z áčka i béčka a funguje nám tady všeobecná chemie. Super."

Považujete se za střelce?

Spíš mám víc šancí než gólů, hodně střel, ale provází mě malá produktivita. Mám i asistence, ale jak vidím bránu, tak se snažím zakončit a vzít to na sebe. Znáte to, útočníci to mají v povaze, musí být malinko sobci a jsou tam od toho, aby dával góly.

V úvodním kole jste gól dal Černčicím (3:3), teď připsal proti Žiželicím (5:2) trefy dokonce tři a dostal jste se na metu čtyř branek a tím pádem v pořadí kanonýrů na dělené první místo s Lubošem Podaným, snajprem z SK Cítoliby. Snový start?

Za mě určitě skvělý rozjezd.

Máte nějakou metu, kolik branek chcete nastřílet?

Chci dát víc gólů, než kolik sehraju zápasů. V sezoně hrajeme 26 utkání, tak gólů chci dát alespoň 27 za sezonu. Pokud bude mít nejlepší střelec, kolega, víc, tak chci mít víc než on.

Oslabený Střekov zklamal, trenér Dobkovic rozhodl penalty

Budete pořadí kanonýrů po očku sledovat?Díky vám teď ano.

Platíte za hattricky něco do klubové kasy?

My to v béčku neřešíme.

Když dáte víc branek za zápas, pamatujete si je vůbec?

Musel bych nad tím dlouho přemýšlet, ale pro nás je důležité, že tam hlavně padly a v tom okrese je to na můj vkus až moc ofenzivní. Branek padá hodně a je to o tom, kdo z týmů dá víc gólů. My jich dost dáme, ale i moc dostáváme. Obdržet ve dvou zápasech pět gólů, to je podle mě dost.

Ale zase dobré pro fanoušky, že?

To možná ano.

Jaký je váš fotbalový vzor?

V tuhle chvíli fandím Christianovi Ronaldovi, ač v Manchesteru United v poslední době nehrál stabilně a hodně se spekulovalo o tom, kam půjde nebo nepůjde. Mám rád bývalého hráče Juventusu Paula Dybalu, teď sleduju srbského forvarda ze stejného klubu Dušana Vlahoviće a v současné době se mi také líbí norský útočník Erling Braut Haaland, který střílí góly za Manchester City.

Oblíbený klub tedy turínský Juventus?

Určitě. Asi mě k tomu tak nějak přivedl Pavel Nedvěd, jako špičkový český hráč a držitel Zlatého míče, a od mala se to s námi s klukama táhne.

Takhle to nejde, rozlámaný jsem ještě dneska, hromoval obrnický srdcař Pilař

Dobře, ještě k aktuální sezoně. Vy jste dal čtyři góly, dobroměřická rezerva má stejný počet bodů. Jaké má váš tým ambice?Teď máme v týmu spoustu dorostenců, kteří by se rádi někde rozehráli, jsou šikovní, mají ambice. Doufám, že nám maximálně pomohou. Věřím, že máme v tuto chvíli našlápnuto na vršek tabulky, i když nás čekají někteří soupeři, kde se budeme muset vytáhnout, ukázat a o výsledek se poprat.

Čtyři body na úvod berete?

Ano. I když… V prvním zápase jsme o dva body a výhru přišli v posledních sedmi minutách, mohli jsme to urvat a být stoprocentní! To by bylo super. Trochu mě to mrzí, že se to nepovedlo, ale aspoň bod jsme získali a pak vyhráli.

V sobotu vás čeká zápas 3. kola právě v Postoloprtech (od 17.00), kde jste vy byl odchovanec a fotbalově vyrostl. Takže asi i pro vás prestižní duel?

Těším se, protože si zahraju proti klubu, který mě vlastně vychoval. Ta atmosféra je vždy fantastická. Pokaždé je z každé strany velká motivace a chceme si dokázat, kdo je lepší. Jak už jsem řekl, bude to o tom, kdo dá víc gólů. Osobně nepočítám s nějakým defenzivním fotbal, kdo to dostane víckrát do brány, ten vyhraje.

Přednost dostalo civilní zaměstnání, máte tedy nějaké fotbalové sny?

Mám cíl postoupit. V životě jsem snad žádnou soutěž, kde bych byl plnohodnotně přítomen od začátku do konce sezony, nevyhrál. Rád bych vyhrál tabulku a aspoň jednou se stát mistrem. Pokud by se to povedlo, byl bych spokojen.