Jak situaci vnímáte a co jste v tom závěru, kdy jste u týmu tři nebo čtyři kola byli, poznali?

Situace byla špatná, mužstvo mělo malou fyzickou kondici, měli jsme tři vyloučené hráče a každý zápas jsme odehráli v jiné sestavě, podle toho, jak se hráči na zápas scházeli. Dále nám nepřálo ani rozlosování, když jsme odehráli dva zápasy s mužstvy první trojky v tabulce. Ale na to se určitě nevymlouváme.

Jak tedy celkově hodnotíte podzimní část Tatranu?

Když to řeknu jedním slovem, tak špatně.

Jak složitá situace to z pohledu záchrany je?

Myslím si, že složité to je, hlavně bude záležet na přístupu hráčů, jak při trénincích, tak při mistrovských zápasech. Věřím ze jarní část odehrajeme bez vyloučení a zranění.

Problém byl asi ve venkovních zápasech, kde jste nezískali ani bod?

Co na to odpovědět… Vedli jsme spolu jako trenéři pouze jeden venkovní zápas. Herně jsme na tom byli lépe nežli soupeř. Ale doplácíme na naši slabou efektivitu. To je další bod, který musíme na jaře zlepšit.

Chcete někoho z kádru pochválit, zmínit co se povedlo, na čem lze stavět?

Na chválu je zatím brzo. Chválit budeme až se v soutěži zachráníme. Určitě ale děkujeme městu Podbořany za podportu, které si vážíme.

Jaká bude příprava, máte nějaký prosincový blok, nebo plán na zimní měsíce?Mužstvu jsme dali v prosinci volno. Začínáme 5. ledna prvním tréninkem. V únoru odjíždíme na čtyřdenní soustředění do Tisu. Chceme před začátkem jarní dohrávky soutěže odehrát tři až čtyři přátelské zápasy.

Budete řešit nějaké kádrové změny - odchody, posily, hostování, testovat dorostence?

Do přípravy by se měl zapojit celý stávající kádr s tím, že hráči, kteří byli na hostování k nám přešli na přestup. Zapojíme dva až tři dorostence, máme zájem o dva hráče z jiného klubu.

S čím půjdete do jara, respektive, jak těžké bude Tatran zachránit?

Je třeba, aby vše fungovalo na sto procent a každý, kdo se fotbalu na Tatranu věnuje, aby těch sto procent tomu klubu dal.

Kdo je největším favorit I. B třídy a jaká byla její úroveň?

Favoritem jsou první tři celky v tabulce. Úroveň I. B třídy v mnoha aspektech určitě špatná není. Ve spoustě týmů hrají dobří fotbalisté. My se ale musíme soustředit sami na sebe a udržet se v I. B třídě.