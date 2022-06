Fotbal tu nesmí umřít! Krásný Dvůr je na kolenou. Na konec ale nemyslí

Najdete je na posledním místě I. B třídy Ústeckého kraje, konkrétně v tabulce B skupiny. Za celou sezonu získali jen jeden bod, ve 30 zápasech dali pouhých 21 branek, oproti tomu jich ale 235 inkasovali. V krajských soutěžích byli než fotbalisté Krásného Dvora, o kterém je řeč, v Ústeckém kraji horší už jen Střekovští. „Je to špatný. Nejsou lidi, utekli nám vedle do Buškovic, do toho covid… Máme hodně dorostenců, lepíme to, jak se dá. Ale chceme dát tým dohromady, rozhodně to nezabalíme,“ říká bojovně vedoucí áčka Zdeněk Čížkovský.

Fotbalové hřiště v Krásném Dvoře | Foto: archiv klubu

Kanonýr Deníku Pálí jako Lewandovski, zraje jako Jágr. Končím osm let, říká brzy 48letý střelec Zásadní část kariéry strávil na německých trávnících. Během sedmnácti sezon v zahraničí dal… Na konci ročníku pět zápasů v řadě nedali gól. A neuvěřitelných 51 branek během této série dostali. Před týdnem prohráli 0:16 v Novém Sedle, v posledním duelu znovu padli, tentokrát 2:5 s Obrnicemi, ale alespoň se dočkali dvou branek. Odpadlík z Krásného Dvora byl už dávno smířený se sestupem do okresu. „Řekli jsme si, že půjdeme do okresního přeboru. Že tým, který tu máme, zůstane spolu. Budeme ho chtít posílit, stmelit. A za dva tři roky si třeba zpět vykope kraj,“ maluje klubové představy Čížkovský. Krásný Dvůr hrál krajskou B třídu čtyři sezony. Rok po postupu byl pátý, pak ale šel s výkonností dolů. „Úplně nás zničil covid. Řada hráčů zjistila, že jsou důležitější rodiny, někteří přešli na jiné sporty. Morálka šla dolů. A hodně kluků šlo do sousedních Buškovic. Tady se jim asi nechtělo trénovat, tam můžou i chlastat, nevím. Baník je ambiciózní, přejeme mu to, ale my trpíme,“ štve Čížkovského. FOTO A VIDEO: DuchcOFF! Facka jak od Škopkové a tři červené během půl minuty Krásnodvorští musel na podzim zrušit dorost, i tam měli velké problémy. „Kdo zůstal, hraje za áčko. Když ale hráči neprojdou celým dorostem, tak mezi chlapy nemají šanci. Je znát, že ještě nejsou vyspělí, nemají sílu, jsou splašení. Podle toho to na hřišti vypadá,“ doplňuje svého kolegu Petr Mach, který fotbalem také žije; stará se o ty nejmladší. Klub si dal za cíl sezonu dohrát se ctí, vyhnout se kontumacím. „Řekli jsme si, že by bylo špatný platit pokuty za kontumace. Hlavní je, aby zase kluci měli chuť to fotbalu, aby se mu věnovali. Snad v okrese budou zase vyhrávat, chuť se vrátí. Je tam pár šikovných fotbalistů, jen se potřebují ohrát, získat zkušenosti,“ věří Čížkovský. Funkcionáři Krásného Dvoru zkoušeli své svěřence motivovat i penězi, ani to však nezabralo. „Začali jsme jim dávat odměny za tréninky, zápasy. Nic, stejně nechodili. Taková je doba, řada oddílů okolo už pochcipala. V okolí je problém, že je tu hodně klubů na malé aglomeraci. Nedávno skončil fotbal v Hlubanech, podobný osud může na Lounsku potkat další kluby.“ Čížkovský tvrdí, že „Krásňák“ se mezi ně rozhodně nechce zařadit. „Máme tu krásný areál, dají se u nás pořádat různá soustředění, staráme se o děti. Pravda, nejsou od nás, ale vozí nám je rodiče z okolních vesnic a měst. Máme tu i děti z pasťáku, cítíme určitou společenskou zodpovědnost, svým způsobem je vychováváme. Fotbalu tu zaniknout nesmí.“ Kromě Macha a Čížkovského fotbalem žije i předseda Jindřich Zedník. „Ten je snad ještě větší fotbalový blázen, než jsme my. Umí sehnat peníze, dělá papíry, vše objíždí. Jen nás pak mrzí že myšlení hráčů je jiné, než je naše myšlení. Zdá se nám, že fotbal tak nemilují. A také nás mrzí, když nám lidi přejou porážky, když se nám smějí. Přitom tady na vesnici moc toho vyžití není, snad jen šipky, ty jsou tu na vysoké sportovní úrovni. Snad se fotbal časem zase zvedne,“ přeje si Čížkovský.

