Louny /FOTO/ - Fanoušci se zatím nedočkali žádné posily, v sestavě bylo několik dorostenců.

Suverénní lídr krajského přeboru, celek FK SEKO Louny, si k prvnímu přípravnému utkání pozval na svou umělku TJ Oldřichov, který je po podzimní části na druhém místě A skupiny 1. A třídy, když na vedoucí Neštěmice ztrácí jen dva body.

Domácí nastoupili do utkání po jednom tréninku, přípravu totiž začali ve čtvrtek. Fanouškům se představili bez posil a s několika dorostenci v sestavě.

Od samého začátku se hrál oboustranně rychlý fotbal, který byl zároveň plný nepřesností. To však úvodní zápasy zimní přípravy přinášejí.

Již po pěti minutách se dostali domácí do obrovské šance, když při závaru před brankou oldřichovského celku trefil Soukup tyč. V 10. minutě zahrávali hosté hned dva rohy z levé strany. Z toho druhého se hlavou prosadil sváteční střelec Slaný. Po půlhodině hry mohl srovnat Fiřt, ale jeho střelu z trestného kopu směřující do vinglu gólman Oldřichova vytáhl na roh. Louny se přece jen dočkaly vyrovnání. V poslední minutě první půle se po zákroku na Pergla ve vápně kopala penalta, kterou proměnil s jistotou Trup.

Do druhé pětačtyřicetiminutovky oba celky vystřídaly. Hra se trochu přitvrdila, ze strany domácích někdy zbytečně. Do vedení poslal Oldřichov v 60. minutě Hrubý. Poté, co hosté zahráli špatně ofsajd systém, vyrovnal Lesniak. Louny se nakonec dočkaly i vedení, když po rohu Fiřta propadl míč k Zíchovi a ten jej poslal do sítě. To už ale hosté postrádali svou brankařskou jedničku, která se zranila v souboji s dohrávajícím Nyklem. Hned z protiútoku za Oldřichov vyrovnal Sedláček, který využil chyby obrany. Tohoto střelce si mnozí ještě pamatují z doby, kdy dával góly za Domoušice. Skóre 3:3 se už nezměnilo.

Kuriozitou zápasu mohl být souboj bratrů Zíchů, leč k němu nedošlo. Lounský Daniel hrál a dal gól, oldřichovský Olda, ten den slavící narozeniny, se ale po operaci kolena na hřiště nedostal.

K dalšímu utkání nastoupí Louny 9. února v Teplicích, kde poměří síly s domácí juniorkou U21.

FK SEKO Louny - TJ Oldřichov 3:3 (1:1)

Branky: 45. Trup PK, 78. Lesniak, 85. Zícha - 10. Slaný, 60. Hrubý, 86. Sedláček

FK Louny: Pokorný (46. Patrovský) - Fiřt, Suchý, Vokurka, Pergl (46. Tesař) - Grund (46. Schettl), Soukup, Trup, Zícha - Kubiska (46. Nykl), Lesniak

Jaroslav Tošner