„Nám ten zápas absolutně nevyšel, bohužel jsme si vybrali slabou chvilku,“ litoval hrubě nepovedené bitvy o čelo sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Podle mého soudu to bylo vyrovnané utkání, ale Kadaň byla zkrátka vysoce efektivní, takový výsledek je pro nás krutý a samozřejmě nás mrzí. Není to první podobný výpadek, třeba v Modlanech jsme prohráli 0:5, musíme se zamyslet nad tím, čím to je, aby se to už neopakovalo, jelikož tento tým je dostatečně zkušený na to, aby tolik gólů nedostával.“

Prvního vítězství za tři body se dočkal žatecký Slavoj, který doma zaslouženě porazil Jílové 4:1. „Konečně zlomeno. Hráli jsme výborně tak, jak jsme si to řekli. Po Pernštejnu jsme udělali trochu bouřku v kabině. Celý týden jsme se pak poctivě připravovali. Chtěli jsme to zlomit. Dlouho to viselo na vlásku a dnes se to povedlo. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Běhali jsme, drželi míč, byli jsme u odražených balónů. Vše, co jsme si řekli kluci splnili. Maximální spokojenost a velká radost a snad dobrý dárek panu Maňákovi (předseda klubu) k narozeninám,“ řekl s úsměvem Richard Zelinka, žatecký kouč.

„Tady není moc co hodnotit. Trvalo nám celý poločas, než jsme se dostali do zápasu. Trochu jsme domácí přehrávali ve druhém poločase, ale to nestačilo. Dělali jsme laciné, skoro žákovské chyby. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, my jsme výkonem zklamali,“ smutně pravil Ondřej Barilla, trenér Jílového.

Oldřichov, který hraje o záchranu, nastoupil k derby proti Srbicím bez brankáře. Mezi třemi tyčemi ale parádně zaskočil Jan Konečný, který přispěl ke konečné remíze 1:1. Penalty pak lépe zvládly favorizovaní hosté.

„Měl jsem jejich obranu větrat, nakonec jsem musel do branky. Kluci mi po utkání říkali, že v ní mám zůstat, ale já cítím formu v útoku,“ řekl pobaveně „Kony“.

„Mohli jsme i vyhrát, v derby se herní rozdíly trošku mažou, ale dvě velké šance ve druhém poločase jsme nedali. A penalty? Tam nás už delší dobu trápí jejich proměňování,“ dodal Konečný.

„Byla to taková naše klasika… Šancí máme spoustu, ale gólů dáváme málo,“ povzdechl si srbický trenér Martin Luger.

DERBY ROZHODLO BRATRSKÉ DUO

Okresní derby mezi Lovosicemi a Litoměřicemi vyznělo lépe pro hosty, kteří díky bratrům Maričovým zvítězili 2:1. Domácí poslal do vedení Matěj Walter, ovšem ještě v první půli srovnal Matěj Marič, po změně stran rozhodl utkání Lukáš Marič.

„Myslím, že jsme celých 90 minut kontrolovali hru, byli jsme silní na míči, ovšem nedokázali jsme se dostat do přehuštěné obrany domácích. Ti hráli na brejky a jeden z nich jim vyšel,“ hodnotil střetnutí trenér Litoměřic Štefan Knapík. „Podařilo se nám vyrovnat ranou zpoza vápna, ve druhé půli mi přišlo, že Lovosice pomalu odpadávaly a my tak měli více prostoru, čehož jsme nakonec využili. Utkání dle mého rozhodli naši střídající hráči,“ pochvaloval si.

Sedmou výhru v osmi zápasech si připsaly Modlany, které stíhají vedoucí Kadaň. „Jsem rád, že se nám daří, bodů máme dost, šanci dostávají i mladší hráči. Jen mě mrzí, že se nám zranili dva klíčoví hráči zkušení Vlastimil Stožický a také Pavel Verbíř. Oba měli svalové problémy už před zápasem, nabádal jsem je, ať nehrají, ale nastoupili a nyní je to ještě horší. Pavel Verbíř měl včera na tréninku nateklé koleno, dneska jde na vyšetření, ale já mám obavu, že to bude křížový vaz. Na lékařskou zprávu čekáme také u Vlasty Stožického, ten to bude mít snad jen natažené. No uvidíme, v každém případě bude jejich absence pro nás citelná,“ řekl modlanský trenér Michal Doležal, jemuž se zranili celkem tři hráči najednou.

Samotný zápas v Horním Jiřetíně označil za klasický. „Bojovné utkání, taková klasika. Nám pomohl gól na 1:0, když jsme přidali druhý, tak jsme soupeře zlomili, v klidu dohráli a ještě přidaly dva góly, dodal kouč modlanského Baníku.