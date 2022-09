„Krásné počasí, krásný fotbal a taky branky s parádou na závěr od Plašase (Plachého). Potřebovali jsme to nakopnout a tak jsme udělali nějaké změny. Trénuje nás dvacet, tak dostali šanci mladí. Vybírám vždy patnáct nejlepších. Kluci na Ervěnice vlítli a mohli dát i víc branek. Měli jsme tam pár okýnek, ale zvládli jsme to perfektně. Každý rok se snažím o nějaké oživení, změnu a tak jsem přesunul Vilda do útoku. Je vidět, že se to povedlo,“ hodnotil po utkání s úsměvem trenér Dobroměřic David Holeček.

Zatím se stále hledají Spořice, které v minulých sezonách byly nevyzpytatelným a nepříjemným sokem. Teď mají po třech kolech pouze bod a naposledy padly 1:2 v Rumburku.

„Začátek sezony se nám zatím hrubě nedaří. Kluci chtějí, ale doplácíme mnohdy na hloupé chyby. Kdybysme proměnili všechny naše šance, tak utkání dopadlo jinak, ale bohužel,“ nebyl spokojený spořický kouč Rostislav Broum.

To domácí mají ze tří zápasů šest bodů.

„Spořice hodně kombinovaly, mají kvalitní tým. Nám trvalo, než jsme se dostali do hry. Pak se to vyrovnalo, ke konci jsme byli lepším týmem. Výkonem kluci navázali na naší jarní část z minulé sezony,“ pochvaloval si David Dvořák, předseda Rumburka.

O výprasku víkendu se budou bavit v Proboštově, kam dorazil Klášterec a odjížděl s dvanáctibrankovým přídělem, na který dokázal odpovědět pouze dvěma trefami. Domácí Filip Beran si zapsal dokonce pět přesných zásahů, v nichž byl jeden čistý hattrick. Už po poločase byl Klášterec zralý na střídání celého týmu, protože propadl 0:9.

„Všechno špatně. Tohle snad ani nemá cenu komentovat. Domácí byli jasně lepší. Nebyla to hezká podívaná od nás,“ drbal si hlavu klášterecký vedoucí Petr Pařil.

Modrá, která nastoupila zase v jiné sestavě, vydřela výhru v Ledvicích. Tu jí v 87. vystřelil Galus Lawovi.

„Ale byli jsme horším týmem, domácí měli velkou převahu. Nás podržel brankář Matějka. Ledvice hrály silový fotbal, dvakrát jsme vedli, domácí vždy vyrovnali. Na konci rozhodl náš nový útočník, který byl předtím snad osmkrát v postavení mimo hru. Máme tady dva kluky z Holandska, dáváme to pořád dohromady. V týdnu nám pro změnu dva hráči odešli do Německa. Uvidíme, jak to bude v dalším zápase,“ prohlásil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Šluknovští asi v letní přípravě pořádně pilovali pokutové kopy. Zvládli je i potřetí v sezoně, tentokráte po domácí remíze 1:1 s děčínským Juniorem.

Ani jeden tým tak zatím neprohrál v základní hrací době. „Před pěknou návštěvou se hrál zajímavý zápas. Vedli jsme a pak dobře bránili. Domácí ale vyrovnali, penalty jsme zase nezvládli. Máme zatím pět bodů, to je z naší strany slušný start,“ připomněl Miroslav Tyl, vedoucí děčínského nováčka.

První výhry v sezóně se dočkali fotbalisté Mojžíře, kteří uspěli na hřišti Nového Sedla 3:1 i přesto, že jim chyběl hlavní trenér Michal Kubec. „Už jsem ale mluvil se Zdeňkem Stárkem, který to odkoučoval za mě, navíc jsem už stihl shlédnout záznam utkání. Musím říct, že změna trenéra klukům prospěla, opravdu makali,“ culil se spokojený šéf mojžířské lavičky. „Navíc se nám ustálila základní jedenáctka, kterou jsme v prvních kolech tak trochu rotovali a hledali vhodnou sestavu, teď si to konečně sedlo. Kluci dali tři krásné góly, jsem spokojený.“

Naopak první prohru si připsala Roudnice, která nestačila na Bílinu, jíž doma podlehla 2:3. „Prvních 20 minut jsme byli pasivní. Sice jsme šli do vedení, ale Bílina rychle otočila a byla lepší. Postupně jsme srovnali krok a první poločas byl nahoru dolů. Tušili jsme, že rozhodne jedna chyba. Bohužel jsme ji udělali my, když jsme neobsadili ve vápně jednoho hráče a inkasovali,“ litoval v hodnocení domácí lodivod Pavel Hoznédl. „V závěru jsme sice byli víc na míči, ovšem nic vážnějšího z toho nebylo. Nemůžu říct, že by kluci nemakali, ale větší fotbalovost byla na straně soupeře, který měl pár nadstandardních hráčů. Tak to prostě je,“ pokrčil rameny.

Posledním stoprocentním celkem tak zůstávají Pokratice, které doma sestřelily Libouchec 4:0. „Do utkání jsme vstoupili velice dobře, dali jsme brzy první gól, pak jsme přidali další dva. S první půli jsem spokojený, po změně stran už to bylo trochu slabší, hráli jsme spíše na údržbu,“ řekl po utkání trenér vítězů Antonín Marčaník starší. „Libouchec ale nebyl špatným soupeřem, hrál dobrý fotbal, 4:0 vypadá až moc krutě,“ pochválil i soupeře. „Na naší straně bych chtěl vyzdvihnout Bádera, jenž odehrál opravdu výborné utkání, střídající hráči ve druhé půli přinesli oživení.“

„Prohráli jsme zaslouženě. V Pokraticích byla nálada a chování některých hráčů tak špatné, že jsme po obrovských chybách dostali už v první půli tři góly. Někteří k tomu přistoupili bez emocí, není to o jednom hráči, je jich víc. O startu sezóny jsme měli úplně jiné představy, teď nás čeká Rumburk, takže doufám, že kvalitně potrénujeme, nebudeme se hádat a předvedeme daleko lepší výkon,“ přidal pohled libouchecký kouč Václav Strádal.