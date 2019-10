Před týdnem divizní Louny poprvé v sezoně vyhrály za tři body. Na vítězství z Brandýsa se budou snažit navázat v neděli před svými diváky, kdy hostí Českou Lípu. Ta je v tabulce až čtrnáctá, Lounští tak jdou do zápasu 11. kola jako favorit. Doma hrají i Žatec a Domoušice, celky krajského přeboru. Fotbalový fanoušek má o víkendu z čeho vybírat.

Brná - Žatec, krajský přebor 2019/2020 | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

HRAJE SE NA OKRESE

Divize: Louny – Česká Lípa (ne 15.30).

Krajský přebor: Žatec – Perštejn (so 15.30), Domoušice – Modlany (so 15.30).

I. A třída: Dobroměřice – Střekov (so 15.30).

I. B třída, skupina B: Nové Sedlo – Vroutek (so 10.30), Podbořany – Údlice (so 12), Blažim – Chlumčany (so 12), Krásný Dvůr – Lenešice (ne 15.30).

Okresní přebor: Žíželice – Dobroměřice B (so 10), Kryry – Peruc (so 10.30), Libčeves – Černčice (so 14), Staňkovice – Cítoliby (so 15.30), Buškovice – Výškov (so 15.30), Vrbno – Postoloprty (so 15.30), Tuchořice – Kozly (so 15.30).

III. okresní třída: Slavětín – Lenešice B (so 12), Lubenec – Holedeč (so 12), Cítoliby B – Hlubany (ne 14), Černčice B – Pátek (ne 15.30), Ročov – Panenský Týnec (ne 15.30), Chlumčany B – Vroutek (ne 15.30).

IV. okresní třída: Chožov – Zeměchy (so 15.30), Hříškov – Koštice (so 15.30), Lišany – Nepomyšl (so 15.30), Lipenec – Měcholupy (ne 12), Líšťany – Bezděkov (ne 12).