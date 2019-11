„My nejsme Rumburk!“ ozvalo se na konci utkání z ledvické tribuny. V tu chvíli domácí celek jednoznačně vedl a hosté z Lounska, kteří disponují nejsilnější ofenzivou v soutěži, už věděli, že domů pojedou s prázdnou.

Jejich zkáza začala v Ledvicích už ve 2. minutě, kdy rychlou akci Viktorie po zaváhání defenzivy hostujícího celku zakončil Koudelka. O deset minut později potrestal špatný odkop brankáře Boučka Šlégr a když v závěru první půle platila slova filmového klasika „a zase ten Koudelka!“, vedly Ledvice už o tři branky.

„Z Dobroměřic jsme měli obavy, studoval jsem je celý týden. Ale věděl jsem, že máme silný tým, a i když nám chyběl náš nejlepší střelec Bohó. věřil jsem naší ofenzivě. Soustředili jsme na svou hru. Odjezdili jsme to po zadku a zaslouženě vyhráli,“ pumpoval radostí rukou trenér Petr Gessel.

V kabině Dobroměřic bylo truchlivo. „Když prohrajete 1:4, tak je to špatné. Nám utkání nevyšlo vůbec. Od samého začátku, de facto od první minuty jsme prohrávali. Vůbec jsme nechytili nástup do utkání, od toho se to pak odvíjelo. Domácí si začali věřit, byli rychlejší, aktivnější, chtěli, měli větší chuť po vítězství. Šli si za tím a zaslouženě vyhráli. My dali 20 minut před koncem na 1:3, i když ten náš gól byl asi z ofsajdu, ale Ledvice vyhrály i tak na plné čáře. Měli jsme nějaké šance v první půli, tyčku, proti nim to ale bylo málo,“ uznal kapitulaci svého týmu hrající trenér hostů Alois Šebek.



Do konce podzimní části chybí odehrát ještě dvě kola. Viktorka by ráda na vedoucí pozici zůstala, myslí i na postup do nejvyšší krajské soutěže. „To víte, že bychom rádi byli první co nejdéle. Krajský přebor se tu nikdy nehrál. Co se zázemí týče, tak na něj určitě máme. A co se týče kádru?“ pokládá Gessel řečnickou otázku. A poté na ní i sám mnohoznačně odpovídá: „ještě by to chtělo trošku posílit.“



SK Viktorie Ledvice – FK Dobroměřice 4:1 (3:0).

Branky: 2. a 38. Koudelka, 12. Šlégr, 76. Rokos – 70. Maliňák.

Rozhodčí: Hejl – Vlk, Šimeček.

ŽK: 1:3.

Diváci: 150.

Ledvice: Kukla – Ryška, Mergl, Šoufek, Ptáčník (72. Brejcha) – Zahradský,Vlasák, Koudelka,Zimmerman – Katrenič (59. Rokos), Šlégr (81. Mataše).