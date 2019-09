„Chybělo nám 12 hráčů, měli jsme jen základní jedenáctku a na lavičce 40letého Tomáš Brodského. Řada hráčů byla na svatbách, omluvenky byly různé. A na hřišti to pak byl pohřeb,“ povzdechl si po domácím debaklu 1:8 od Dobroměřic trenér Proboštova Karel Chlad.

Jeho mužstvo působilo oproti soupeři jako namalované. Hladový soupeř ho přehrával ve všech směrech a zaslouženě vysoko zvítězil. „Říkali jsme si, že budeme aktivní, že budeme napadat. Ta dravost byla na hřišti vidět,“ pochvaloval si záložník hostů František Lazárik, který v prvním poločase nasázel domácímu brankáři Patriku Kunákovi tři góly. Čistý hattrick! „Jednou se mi to už povedlo, to jsem byl ještě v dorostu na Kladně. První gól byl z penalty, pak po krásné akci a chvíli před poločasem gólmanovi vypadl balon, asi to podcenil,“ popsal Lazárik.

Ještě čtvrt hodiny po skončení utkání nešťastný brankář TJ Proboštov Patrik Kunák seděl u své tyčky, hlavu měl skloněnou a nechápal. Dostal osm gólů. Nevídané.

„Nebudeme s tím teď nic dělat, není ani co. Nemůžu někoho vyhodit, není za něho náhrada. Bohužel na hřišti bylo několik hráčů, kteří tomu nedali vše. Brodský, kterého jsem tu zažil už před 12 lety, byl po svém příchodu na hřiště pomalu nejlepší. Dokázal udržet balon, dostal se do dvou šancí. Máme mladé mužstvo, musí se hodně učit,“ uvědomuje si Chlad komplikovanou situaci.



Největší potíž je prý v tom, že se týmu nedaří se dostatečně sehrát. „Už od přípravy nám vždy chybí 3 – 4 hráči základní sestavy. Chybí tam pak automatismy, je toho víc. Přitom minulý zápas venku nám vyšel. Věřím, že když dáme dohromady základ, tak můžeme zase vyhrát, a to i venku,“ zůstává proboštovský kouč optimistou.



Mnohem větší důvod k optimismu mají v Dobroměřicích. „Chceme se vrátit do krajského přeboru. Mužstvo na to podle mě máme dobré. A to nám ještě několik hráčů v Proboštově chybělo,“ tvrdí Lazárik.



TJ Proboštov – FK Dobroměřice 1:8 (0:3). Branky: 89. Beran – 4. (PK), 20. a 43. Lazárik, 68. O. Matyáš, 73. Maliňák, 79. Plachý, 86. L. Matyáš, 88. Rus. Rozhodčí: Čáka – Říha, Petr. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Proboštov: Kunák – Hora, Pelc, Port, Hromádko – Hlavačka (58. T. Brodský), Beran, Baran, Cibrík – Kalabza, L. Brodský. Dobroměřice: Pechar – Pergl, Mistoler, A. Šebek (82. L. Matyáš), Plachý – O. Matyáš (78. Veselák), Maliňák, Lazárik, Myšák (72. Rus) – Reh (78. Baňka), R. Šebek.