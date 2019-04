Dosavadní bilance jednoho ze spolufavoritů na postup? V Kopistech po 90 minutách 1:1, porážka na penalty, v Ledvicích výhra 3:2 a v sobotu pak domácí výhra 3:1 nad Vroutkem, který se na jaře zatím nejeví příliš dobře.

V Bílině ale po prvním poločasu vedl 1:0, domácí tak museli skóre otáčet. Za stavu 1:1 navíc přišli o vyloučeného Záhradského. „My měli po prvním poločase vést tak 3:0. Náš styl hry na Vroutek platil, bohužel jsem šance nedávali a pak dostali branku. Zbytečně jsem pak museli dotahovat, bylo to těžké, když jsme hráli v devíti v poli. Ty body jsou cenné, když jsme hráli v oslabení. Příští týden hrajeme v Ervěnicích, které jsou o bod před námi první, tam to bude zase o něco těžší, musíme to urvat,“ říká brankář Jaroslav Kovačka mladší, který převedl dobrý výkon. „Zachytal jsem si, pár zákroků jsem předvedl, takže jsem spokojený s výhrou i se sebou,“ přidává s úsměvem.

FK Bílina – FK Vroutek 3:1 (0:1)

Branky: 72. a 76. Tůma, 46. Magyar – 37. Kobera

Rozhodčí: Vacek – Faigl, Harenčák

ŽK: 1:5

ČK: 63. Záhradský (B)

Diváci: 260