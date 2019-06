FOTO: Bílinu víc než slabé Postoloprty trápilo vedro

Bílina – Do Bíliny v sobotu dorazily Postoloprty, které už jsou delší dobu smířené se sestupem do B třídy. Jejich deprese vyvrcholila v minulém kole, kdy padly s Kryry, pro které to bylo vůbec první vítězství této sezony. Bílinští naopak překvapili ve Spořicích a stále živí naději na postup.

Proti celku z Lounska odstartoval kanonádu v 8. minutě Katrenič. „Pro nás bylo důležité vyhrát. Měli jsme to o to jednodušší, že soupeř je ve stavu, v jakém je. Ale na druhou stranu bylo vedro, s tím jsme se prali.



Bílinští to zpravidla na slabší celky neumí, Postoloprtům ale šanci nedali. „Je pravda, že radši hrajeme proti silnějším, kdy je to nahoru – dolů. Například v Kyrech jsme dostali v 5. minutě gól a honili to. Sice jsme to otočili, ale některé zápasy se slabšími jsme podělali,“ přiznává.



Svého sobotního soupeře Bílina vyřadila z provozu už v prvním poločase, kdy dala čtyři góly. Po obrátce přidala jen tři, přestože šancí měla daleko více. Statistika FK Bílina – FK Postoloprty 7:0 (4:0). Branky: 27. a 77. Tůma, 8. Katrenič, 26. a 33. Podaný, 65. Magyar, 81. Schüssmann. Rozhodčí: Hanzal – Cvachoušek, Svoboda. ŽK: 0:1. 67. Frydrych (P). Diváci: 100.

Autor: František Bílek