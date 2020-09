„Schází nám důraz. Stále to klukům říkám. Prohráváme osobní souboje, dnes jsme nevyhráli ani jeden hlavičkový souboj. Bez důrazu to prostě nepůjde,“ postěžoval si po zápase vedoucí týmu Pavel Bartko.

Hned ve 3. minutě padla první branka utkání. Domácí špatně rozehráli rohový kop, hosté okamžitě založili akci po pravém křídle a Novotný nedal křížnou střelou Suvákovi v brance šanci. Po půlhodině chyboval hostující Sejček. Pučok se tak dostal do velké šance, jenže lehce tečovaná střela šla vedle. Zanedlouho to bylo 0:2. Kadlec zahrával roh a Kučera hlavou překonal Suváka. Za další tři minuty se řítili na domácí branku Jíra s Klöpschem. Suvák stačil zasáhnout proti střele druhého jmenovaného, ale při zákroku se zranil a na jeho místo musel Nájemník. V poslední minutě první půle utíkal na domácí branku sám Klöpsch. Udělal Nájemníkovi kličku, jenže domácí gólman se nenechal nachytat a byl úspěšnější.

Po změně stran se Blažimští pokoušeli zvrátit nepříznivý stav. Už po deseti minutách druhé půle měli k dobru rohový kop. O. Bartko jej rozehrál na Rulfa. Ten pohotově vystřelil, jenže těsně minul. Pak přišel nepochopitelný zkrat. P. Bartko zcela zbytečně kopl na zemi ležícího Kučeru do zad po přerušení hry a po právu viděl za svůj zákrok červenou.



I v deseti se domácí snažili útočit. Schuchardt ve své velké šanci mířil jen do gólmana Vaněčka. Na druhé straně trefil střídající Husák spojnici tyče a břevna. Hned v následující minutě kopl Kadlec rohový kop tak šikovně, že míč zaplul rovnou do sítě. Za pár minut uvolnil Rosa Novotného, jenže ten trefil jen Nájemníka v bráně. V další minutě už však byl úspěšný Rosa a bylo to 0:4. V závěrečné pětiminutovce útočila Blažim. Hosnedl pálil z dobrých 25 metrů do břevna a Rulf trefil jen boční síť. Loukota pak trefil jen nohy padajícího Vaněčka. Poslední šanci zápasu měl hostující Klöpsch, jenže na hranici vápna se zastavil a k zemi ho poslala křeč. Pak již sudí Živnůstka odpískal konec utkání.

FK Blažim – TJ Sokol Údlice 0:4 (0:2). Branky: 3. Novotný, 35. Kučera, 80. Kadlec, 83. Rosa. Rozhodčí: Živnůstka – Karrmann, Klimpl. ŽK: 0:0. ČK: 55. P. Bartko (Blažim). Diváci: 80.

FK Blažim: Suvák (38. Nájemník) – Hegenbart, Svoboda, Loukota – Rulf, Pučok (71. Majerčin), P. Bartko, Schuchardt, Ročenovič – O. Bartko.

Sokol Údlice: Vaněček – Sejček (75. Husák), Horna, Kučera, Jíra (69. Rosa) – Šimon, Kadlec (83. Brůha), Klöpsch, Krebner – Valenta (81. Hoferek), Novotný (83. Králík).

Jaroslav Tošner