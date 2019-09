Ten, kdo se chystal na utkání Chlumčan s Krásným Dvorem byl zklamán, protože tento zápas se nehrál. V pátek pozdě odpoledne oznámili funkcionáři Krásného Dvora, že k utkání nepřijedou a na to konto zavolali pracovníci krajského fotbalového svazu, že Chlumčany vítězí bez boje kontumačně 3:0. Kanonýr Chlumčan Patrik Zomer své osmibrankové konto nevylepšil, zato střelec Blažimi Ondřej Bartko se předvedl dvěma brankami, kterým srazil Osek. Blažim vyhrála 3:1.

Blažim (v oranžovém) si ve větrném počasí poradila z bezbranným Osekem. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Domácí měli utkání od úvodního hvizdu jasně pod kontrolou a Osek se zoufale bránil. První branky se ale diváci dočkali až ve 24. minutě. Ondra Bartko sice na hranici velkého vápna chvilku zaváhal, vypadalo to, jako když neví, co provést s balónem, ale pak vypálil na bránu. Gólman Pěknice míč ve svých rukavicích neudržel a „kulatý nesmysl“ se dokutálel podle tyče do sítě. Netrvalo dlouho a Blažim šla do deseti. Za poznámky směrem k soupeři viděl červenou kartu Milo. Stavy hráčů na obou stranách se vyrovnaly těsně před přestávkou. Domácí sice faulovali, ale hostující Kubásek měl potřebu ještě diskutovat a strkat se s protihráčem a tak inkasoval žlutou. Už se málem zahrával trestný kop, ale diváci i hráči upozorňovali sudího, že to byla již druhá žlutá pro Kubáska a tak si sudí Živnůstka překontroloval zápisky a vytáhl kartu červené barvy pro Kubáska.