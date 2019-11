Hosté z Duchcova vstoupili za utkání aktivněji. Díky tomu šli brzo do vedení. Václav Holub našel centrem od rohového praporku před šestnáckou Zimu, který se trefil parádně – 0:1. Ve 12. minutě zahrávali hosté rohový kop. Kopal jej technik V. Holub, jehož nabídka propadla až k nekrytému stoperovi Barnatovi - 0:2. Teprve pak se o slovo přihlásili domácí. Přímý kop Pavla Bartka šel sice do zdi, ale stejný střelec z dorážky snížil. Jenže Duchcov byl fotbalovější a důraznější. Ve 26. minutě vyslali na branku své střely postupně Doležal, V. Holub a Procházka. Všechny střely gólman Kulich odvrátil. Na následující brejk V. Holuba však nestačil.

O přestávce bylo v kabině domácích rušno. Udělené pokyny začali hráči po změně stran realizovat. Hned v úvodní minutě nedokázal obránce ani gólman odkopnout centr na pokutové území a pohotový Ondra Bartko dal kontaktní gól. Domácí byli při chuti. Střela Loukoty šla do břevna. Vyrovnání přišlo v 66. minutě. To domácí kopali přímý kop ze 20 metrů. Míč si postavil Pavel Bartko a trefil se parádně kolem zdi. Brankař Kouba ani nereagoval. Stačilo sedm minut a Blažim šla do vedení. Opět to bylo ze standardní situace. Tentokrát se kopalo z téměř 30 metrů a Schuchardt opět nachytal nepřipraveného gólmana Duchcova. Brankovou pojistku dali domácí za další tři minuty. Autové vhazování Onuščáka propadlo až ke Svobodovi a ten prostřelil Koubu, který se pak nechal vystřídat. Nového brankaře okamžitě prověřil z brejku Loukota, ale Ajdinovič včas vyběhl a tak se již skóre neměnilo. Mohlo tak propuknout veselí: mohutný děkovný potlesk domácích fanoušků a děkovačka hráčů za skvělé povzbuzování během zápasu.

„O přestávce jsme si řekli, že pokud chceme uspět, musíme být důraznější. Kluci to zahráli dobře a můžeme zaslouženě slavit,“ říkal spokojený vedoucí domácího mužstva Pavel Bartko starší.

FK Blažim – FK Duchcov 5:3 (1:3):

Branky: 20. a 66. P. Bartko, 46. O. Bartko, 75. Schuchardt, 78. Svoboda – 6. Zima, 12. Bernat, 26. V. Holub.

Rozhodčí: Knobloch – Starčík, Menšík.

ŽK: 2:4.

Diváci: 50.

Blažim: Kulich – Hosnedl, Čábelka, Milo, Hegenbart – Suvák (72. Svoboda), Ročenovič, Schuchardt, Loukota – P, Bartko (74. Majerčin), O. Bartko (64. Onuščák).

Duchcov: Kouba (79. Ajdinovič) – T. Holub, Bernat, Macháček, Tichý – Zima, V. Holub, Holubička, Kubánek, Procházka – Doležal (42. Kudrik – 71. Vít).



Jaroslav Tošner