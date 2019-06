Blažim – Hru kočky s myší připomínal zápas 24. kola fotbalové B třídy (skupina C) v Blažimi. Čtvrtý celek tabulky rozdrtili svého soupeře z Vilémova jedenácti brankami, z nichž hned pět si připsal na své konto kapitán Ondřej Bartko. Pro Blažím je vítězství důležité, protože díky němu už de facto může slavit záchranu soutěže.

Blažimský brankostroj se rozběhl hned od úvodního hvizdu. K míči se dostal Hynek Nájemník, zatáhl balón do vápna, přihrál volnému Rulfovi, ale ten trefil jen tyč. Za tři minuty už padla první branka. Střela Pavla Bartka z dobrých 20 metrů, kterou lehce tečoval zadák Vilémova, zapadla do sítě. Za pár minut se dostal do brejku Onuščák, ale mířil jen do nohou gólmana Šrámka.