Utkání začalo pro domácí velmi dobře. Ve 13. minutě šel sám na branku soupeře Vlček. Nekompromisně ho však zastavil Popp. Za svůj zákrok viděl žlutou, a protože se odehrál ve vápně, kopala se ještě penalta. Tu s jistotou proměnil Marek. Hosté přitvrdili hru a ani jedno mužstvo se dlouho nemohlo dostat k ohrožení branky. Fotbalisté Ohníče byli nebezpečnější ze standardních situací, ale vyrovnat si jim nepodařilo.



Také začátek druhé půle domácím vyšel skvěle. Deset minut po jeho zahájení se dostal do brejku Smola a lobem překonal vyběhnuvšího gólmana Vondráčka. Byla to jeho pátá branka, je tak střelcem týmu, jako je jeho bratr Tomáš v prvoligové Opavě. Baník druhá inkasovaná branka nabudila. Začal se více tlačit před domácí branku, kterou hájil Chlouba. I jemu začínalo být horko. Když šel na jeho branku Homolka, zastavil ho v pokutovém území faulem a kopala se druhá penalta. Tvrdou ranou ji proměnil Žemba a vrátil svůj tým do hry. Tlak Ohníče pokračoval. Domácím se z ojedinělé akce podařilo dostat do vápna, kde byl faulován Smola. Další penalta! Marek ale Vondráčka tentokrát nepřekonal. Ohníčští byli i nadále nebezpeční, ale Chloubovi se s pomocí obrany dařilo útoky zastavit. Poslední velkou šanci měl v 87. domácí Pecinka, jehož krásnou střelu mířící pod břevno pozorný Vondráček vyrazil.



SK Černčice – TJ Baník Ohníč 2:1 (1:0).

Branky: 14. Marek (PK), 55. Smola – 67. Žemba (PK).

Rozhodčí: M. Vlašič – Prágl, J. Vlašič.

ŽK: 6:5.

Diváci: 200.

SK Černčice: Chlouba – Vacek, Marek, Vlček (65. Prokeš 72. Neuman), Richter – Šus, Pecinka, Izera (87. Musil 90. Laurich), Vimr, Hrnčíř – Smola.

Baník Ohníč: Vondráček – Císař (46. Salák), Seidl, Popp, Horák – Žemba, Čermák, Čechák, Homolka, Rokos.