První polovina utkání byla překvapivě vyrovnaná. Chlumčany sice měly míč častěji na svých kopačkách, ale jejich přihrávky postrádali přesnost. Zomer poslal svůj tým ve 21. minutě do vedení, ale za patnáct minut bylo vyrovnáno. Hosté zahrávali Zámostným rohový kop z levé strany a ve vápně všechny přeskočil Ryška a hlauvou překonal Votavu v bráně.

Po změně stran začali domácí výrazně lépe. Hodně byl vidět Longauer, který se zde mohl cítit jako doma, protože před časem oblékal dres Postoloprt. Jeho průniky po levé straně dělali obraně Ohníče velké problémy. Byl to právě on, kdo připravil druhou branku pro kanonýra Zomera v 50. minutě. Do další akce se v 56. minutě dostal domácí Gyenge, kterého však ve vápně poslal k zemi Ryška a kopala se penalta. Sám faulovaný hráč Chlumčan šel na pokutový kop. Jeho pokus však Kindl vyrazil a poradil si i s jeho dorážkou. Další únik předvedl Longauer v 69. minutě. Prostrčil přihrávku mezi dvěma bránícími hráči na Zomera a tam završil čistý hattrick.

Čtyři góly za 24 minut. Prioritou je ale tým, říká lenešický týmový hráč Koubek

Deset minut před koncem utkání mohl Zomer přidat další gól, když se pokusil obloučkem překonat Kindla, jenže kapitán Ohníče D. Císař se stačil vrátit a vykopnout míč těsně před brankovou čárou do bezpečné vzdálenosti. Hned v následující minutě přihrál Zomer do ideální pozice Gyengemu, ale ten z deseti metrů přestřelil odkrytou bránu. Udeřili tak hosté. V 86. snížil z nenápadné akce důrazný Pešek. Hosté vrhli vše do útoku ve snaze vyrovnat a otevřeli obranu. Toho využil Zomer, který našel zcela volného Podroužka a ten dal pohodlně brankovou pojistku.

Patrik Zomer si tak připsal na své konto další tři branky a po podzimu jich má na čele tabulky střelců úctyhodných 33.

SK FK Chlumčany - TJ Baník Ohníč 4:2 (1:1)

Branky: 21., 50. a 69. Zomer, 89. Podroužek - 36. Ryška, 86. Pešek. Rozhodčí: Plzák - Klimpl, Kuriljak, ŽK 2:1, 30 diváků.

FK Chlumčany: Votava - Vavrica (70. Kincl), Jenček (80. Prokeš), Trhlík, Aichinger - Longauer (76. Nagy), Podroužek, Kurka (76. Zíbrt), Polák, Gyenge - Zomer.

Baník Ohníč - Kindl - Zámostný, Ryška, D. Císař (79. Pešek), Paller - Pálka, Butovskyi, Hájek (19. Grossmann), Láza (67. Musílek), M. Císař - Bánom (79. Weiner).

Jaroslav Tošner