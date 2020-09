Hosté přijeli pouze se 12 hráči. Se sestavou, v nichž bylo plno veteránů; mnozí měli výrazně nadváhu. Na své straně však měli fotbalovou zkušenost a to jim k úspěchu stačilo.

Úvod utkání za mnoho nestál. Hosté se snažili kombinovat, ale dál než k vápnu se nedostali. Domácí za svým soupeřem výrazně zaostávali. Snažili se propracovat za obranu dlouhými nákopy, ktré ale neměly adresáta. Navíc hráli hodně nepřesně, přišli o spousty míčů.

První větší šance byla k vidění až ve 21. minutě a hned z toho byla branka. Hostující Polívka využil zaváhání obrany a trochu se štěstím o zadní tyč překonal Kosmu v brance. Lenešickým stačily k vyrovnání pouhé tři minuty. To Trhlík proměnil svou sólovou jízdu po levé straně.

Hosté mohli jít do vedení za dalších pět minut, ale Polka, kterému stačilo u zadní tyče jen dobře nastavit nohu mířil těsně vedle. Ve 35. minutě už jim to vyšlo. To chybovala nejen domácí obrana, ale hlavně brankař Kosma, kterému míč z kopačky Bureše prošel mezi rukama. Vedení mohl Březnu navýšit M. Pliska, ale Kosma stačil jeho střelu odvrátit na roh. Pak se ke slovu opět přihlásily Lenešice, jmenovitě Trhlík. Nejdříve ve 39. minutě po rohu mířil hlavou nad, ale hned v následující minutě usměrnil Nového centr za Luxova záda.

Poločas tak končil smírně a po změně stran se začínalo opět od začátku.

Také úvod druhé půle za mnoho nestál. Po hodině hry se pokusil projít mezi Ševčíkem a Kopřivou hostující Polívka. Po kontaktu s Kopřivou již za hranicí vápna šel útočník Března k zemi a kopala se penalta. Tu však Kosma kapitánovi Března Polkovi kryl. Deset minut před koncem neudržel Polívka nervy na uzdě a zcela zaslouženě viděl červenou. Nevybíravě poslal totiž k zemi Hudce a do ležícího hráče ještě lehce kopl. Nedlouho před tím podobně hrubě dohrával Ševčíka, kterého tvrdě poslal na zábradlí za brankou.

Závěrečná desetiminutovka sice patřila domácím, ale ti z tlaku nic nevytěžili. „Základ je trefit bránu! Kolikrát vám to mám ještě opakovat?“ volal marně na své svěřence z lavičky trenér Karel Kopřiva.

O vítězi tak musely rozhodnou penalty. Začínali kopat hosté a Polka opět nedal, když mířil jen do břevna. Ve třetí sérii však kopl špatně penaltu domácí Krebs a Lux byl úspěšný. Po Polkovi byli všichni střelci Března úspěšní. V páté a rozhodující sérii šel proti Luxovi kopat Kosma, ale ani on penaltu nekopl nejlépe a nechal vyniknout svého protivníka v bráně. Březno tak i deseti bralo zcela zaslouženě dva body.

Domácí se musí nad sebou hodně zamyslet. Nad průměrem vyčnívali tentokrát pouze Zíbrt, Hudec a dvoubrankový Trhlík, který navíc působil jistě i v obraně.



Sokol Lenešice – Sokol Březno 2:2 (2:2). PK: 3:4.

Branky: 24. a 40. Trhlík – 21. Polívka, 35. Bureš.

Rozhodčí: Hejl – Sabo, Vlk.

ŽK: 2:5.

ČK: 80. Polívka (Březno).

Diváci: 50.

Lenešice: Kosma – Ševčík (77. Zagora), Trhlík, Kincl, Kopřiva – Vild (70. Dubný), Hudec, Krebs, Nový, Zíbrt – Charvát (46. Ďuračka).

Březno: Lux – Stádník, Větrovec, Kočan (46. P. Pliska), Mergl – Bureš, M. Pliska, Rezek, Polka, Vávra – Polívka.

Jaroslav Tošner