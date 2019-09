V minulém kole utrpěli fotbalisté Dobroměřic vysokou porážku od nováčka soutěže z Liběšic, který sice výrazně posílil, ale přesto toho celek z Lounska mnoho nepředvedl. Proti Roudnici své hříchy dokonale odčinili, když před svými fanoušky vyhráli s přehledem 5:1.

„Soupěř byl silný, má dost mladých kluků. Nám se povedl vstup do utkání a po třetí šťastné brance bylo prakticky rozhodnuto. Hodně mě mrzí zbytečný gól, který jsme dostali. Bylo to i tím, že jsme za stavu 5:0 ztráceli balóny ve středu hřiště. Proti minulému zápasu to však tentokrát bylo poctivě odmakané. Bylo tam daleko lepší nasazení, ale stále ještě máme rezervy,“ říkal po vítězném utkání hrající trenér Dobroměřic Alois Šebek.