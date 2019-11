Předposlední kolo krajské přeboru přineslo dlouho očekávané okresní derby. Domácí Sokol, ačkoli nováček soutěže, byl vzhledem k postavení v tabulce proti Žatci mírným favoritem. První půle však patřila jasně Slavoji. Po přestávce se o slovo přihlásil probuzený kanonýr Exner, který třemi pěknými brankami vývoj utkání zcela otočil. Domoušice díky jeho hattricku vyhrály 3:2.

V utkání zcela rozdílných poločasů se nakonec radovali domácí Domoušice (v modrém), za který dal hattrick Pavel Exner. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Utkání začalo ve velmi svižném tempu. Jako první se do šance dostal domácí Exner, jehož únik po křídle zastavil v 10. minutě Paul. Pak však byly k vidění šance na druhé straně hřiště. Nejdříve se předvedl gólman Kalbač, který s námahou vytahoval střelu mířící do růžku jeho svatyně. Za dvě minuty zahráli domácí mizerně standardku, po které následoval bleskový protiútok, centr Hynka, který našel Patra Klince, a bylo to 0:1. Za dalších deset minut kopal Hynek přímý kop a trefil pravou tyč domácí branky. Hosté v prvním poločase hýřili pohybem, vycházela jim kombinace, přechod do útoku a také obrana působila velmi jistě. Obrovský kus práce odvedl tvořivý a také střílející Jan Hynek.