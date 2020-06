V duelu Dobroměřic s Lenešicemi byl favorit byl jasný, domácí byli zatím v Korona Cupu stoprocentní, navíc hrají vyšší soutěž, ale po závěrečném hvizdu se radovali Sokolové z Lenešic, kteří prošli do finále po penaltovém rozstřelu.

Trenér domácích Holeček nechal na lavičce opory, Matyáš nebo Lazarik překvapivě v základnu nebyli, ale k dispozici má dostatek hráčů. Jeho svěřenci zahájili utkání náporem, útoky se však rozbíjely o červený obranný val Lenešic. Zadní řady hostujícího celku dirigoval Petr Fiřt, který ještě před koronavirovou přestávkou hájil barvy divizních Loun. Jedinou větší šanci první půle si domácí vypracovali již ve 3. minutě. To Valtovu střelu vytáhl gólman Jenka na roh. Přišly sice další příležitosti, ale chybělo přesné zakončení, nebo finální přihrávka.

Do druhé půle poslal Holeček Matyáše s Lazarikem v naději na oživení hry. To přišlo: po pěti minutách hry padla i branka. Trestný kop zahrávaný Matyášem propadl ve vápně k Rehovi a ten se ze skrumáže před brankou prosadil. Vedení domácím nevydrželo dlouho. Stačilo pět minut a z rychlého protiútoku vyrovnal Votruba. V následující minutě šel na branku opět Votruba, ale Pechar jej vychytal. Další obrovskou šanci Lenešic měl Nový, ale i jeho pokus stačil Pechar zlikvidovat. Na hřišti stoupala nervozita a začalo se jiskřit v osobních soubojích. Od 71. minuty šli hosté de deseti. To po druhé žluté musel hrací plochu opustit Krebs. Žluté karty začaly padat na obou stranách. V předposlední minutě hrací doby mohl rozhodnout Matyáš, ale jeho nedůraznou hlavičku dokázal Jenka odvrátit na roh. Z něho již domácí nic nevytěžili a sudí Menšík odpískal konec. Poté se trio rozhodčích sebralo a opustilo hrací plochu. Až po upozornění domácích funkcionářů, že se musí rozhodnout, se po pěti minutách vrátilo na hřiště.

Penaltový rozstřel začínali hosté, jmenovitě Kincl. Byl úspěšný. To Rehovu penaltu Jenka vyrazil a hosté šli do vedení. Další střelci obou mužstev již byli úspěšní. Za hosty to byli Petříček, Hudec, Fiřt i Nový. Za domácí pak Kočka, Mistoler a Lazarik. Do finále tak po penaltách překvapivě postupují Lenešice. V něm vyzvou dorostence FC Chomutov, kteří přešli přes Blažim.

„Velká gratulace soupeři. My jsme za celých 90 minut nedokázali nic vymyslet. Je pravda, že některé opory měly týden volno, bylo to znát. Ve hře nás pak nepodržely. Také některé zákroky byly hodně tvrdé, ale nechceme si stěžovat. Neproměňovali jsme příležitosti, byli jsme hodně nepřesní. Lenešice v tomto vyhecovaném utkání hrály více srdíčkem, zasloužily si postup do finále,“ hodnotil po prohraném utkání zklamaný trenér poražených David Holeček.

FK Dobroměřice – TJ Sokol Lenešice 1:1 (0:0), PK: 3:5.

Branky: 50. Reh – 55. Votruba.

Rozhodčí: Menšík – Sýkora, Říha.

ŽK: 1:3.

ČK: 71. Krebs (Lenešice).

Diváci: 150.

FK Dobroměřice: Pechar – Kočka, Vild, Reh, Pergl – Myšák, Mistoler, Maliňák, Kõchrt – Bránický, Valta. Střídali Matyáš, Lazarik, Veselák, Hrušovský.

Sokol Lenešice: Jenka – Kincl, Kopřiva, Trhlík, Hodan – Votruba, Petříček, Korenc, Krebs, Zíbrt – Nový. Střídali: Hudec, Kosma.



Další výsledky Korona Cupu:



FK Blažim - FC Chomutov U19 1:2 (1:1).

Branky: 45. Bartko - 23. Jelínek, 66. Frič.

Rozhodčí: Stupka - Mollinger, Teska.

ŽK: 1:0.

Diváci: 70.

Spořice - Krásný Dvůr 5:0 (2:0).

Branky: 3. a 24. Hašek, 53. a 56. Koštůr, 64. Šlachta.

Rozhodčí: Suchánek - Slívko, Sitarčík.

ŽK: 1:0.

Diváci: 100.

Jaroslav Tošner