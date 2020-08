Domácí vlétli do zápasu jako velká voda. Jejich úvodní nápor přinesl brzy své ovoce. Už v sedmé minutě vyšachoval hostující obranu Matyáš. Na závěr svého sóla zahrál gólmanovi Pokornému na housle. Poté přišla další parádní akce. Bránický narazil svému parťákovi z útoku a bylo to 2:0. Pak se předvedl Köchrt, když se u postranní čáry zbavil dvou hráčů a ještě stačil zakončit. Tentokrát však Pokorný dokázal jeho střelu mířící pod břevno vytáhnout nad bránu. Ve 26. minutě se dostali ke slovu i hosté, jmenovitě Mikina. Chtěl udělat domácímu gólmanovi kličku, ale Bouček byl rychlejší a o míč ho připravil. Z následujícího protiútoku zahrozil Lazarik, který se protáhl mezi dvěma bránícími hráči, ale trefil jen tyč. V 36. minutě si s hostující obranou pohrál Matyáš a střelou do prázdné brány zkompletoval čistý hattrick. Další šanci pro dobroměřického střelce připravil Myšák, ale pokus Matyáše šel těsně vedle.

Domácí brankostroj se opět rozeběhl nedlouho po změně stran. V 58. minutě zahrával Maliňák trestný kop. Míč z něj sice orazítkoval břevno, ale Vild odražený míč dopravil do sítě. Na 5:0 zvyšoval Maliňák, kterému dával do běhu ideální přihrávku Lazarik. Další branky už byly opět v podání Matyáše. Nejdříve mu míč nezištně přenechal Bránický. Matyáš už byl před Pokorným zcela osamocen a skóroval. Další akci vypracoval po pravé straně Pergl. Přihrál Bránickému, který trefil tyč, ale Matyáš poslal odražený míč do sítě. Hrdina sobotního odpoledne mohl dát i další branku, ale z rychlé útočné akce mířil jen do gólmana. Odražený míč pak poslal Myšák těsně vedle. Pět minut před koncem zahrozili hosté Mikinou. Jeho střelecký pokus Bouček jen vyrazil, ale Pergl už balón zkušeně dostal pod kontrolu. V samotném závěru pak Maliňák ještě orazítkoval břevno.

Trenér David Holeček objasnil, co také stojí za tak dobrou hrou jeho mužstva. "Před týdnem v Rumburku jsme si mysleli, že se to udělá samo. Ale naštěstí jsme vyhráli. Něco jsme si k tomu řekli a dnes už to nemělo chybu. Jen v závěru tam byla trochu nesoustředěnosti v obraně. Musím pochválit všechny, nejen skvělého Matyáše. Byla radost se na to dívat."

Za domácí tým stále nemohl nastoupit Pavel Votruba, který sice trénuje s mužstvem, ale jeho mateřský klub Sokol Lenešice ho nechce pustit. Do utkání naskočil nadějný dorostenec z Loun, teprve osmnáctiletý Jakub Švingr. Za týden jedou Dobroměřice opět daleko na sever, do Šluknova.



FK Dobroměřice – SK Liběšice 7:0 (3:0)

Branky: 7., 11., 36., 73. a 75. O. Matyáš, 58. Vild, 65. Maliňák.

Rozhodčí: Vlk – Oborník, Šefčík.

ŽK: 1:1.

Diváci: 100.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý (79. Hrušovský), Vild, Mistoler, Pergl – Myšák, Lazarik, Maliňák, Köchrt (69. Švingr) – Bránický, O. Matyáš.

SK Liběšice: Pokorný – Toufar, Nepovím, Hendrych (83. Janda), Novák – Novotný, Tafat (63. Budka), Falát, Mikina, Svoboda – Knop (68. Krupička).



Jaroslav Tošner