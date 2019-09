Můj dům, můj hrad - to si zatím mohou říkat fotbalisté Dobroměřic, kterým se v domácím prostředí daří. Nejen, že vítězí, ale dávají soupeřům také dost branek. Naposledy se o tom přesvědčili fotbalisté Šluknova. Dobroměřičtí nad nimi vyhráli 5:1.

Fotbalisté Dobroměřic (v bílém) sice inkasovali první, pak ale soupeře smetli pěti góly. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Šluknov k utkání přijel s menším zpožděním, proto byl trochu opožděný i úvodní výkop. Hned po rozehrání se domácí dostali do šance, ale gólman Janda byl na svém místě a připraven. A tak přišlo ke slovu další přísloví: nedáš, dostaneš. Hosté zahrávali ve 14. minutě roh z pravé strany. Míč propadl až k volnému Ladislavu Čurgalimu staršímu a hosté šli do vedení. To kvitovali s povděkem fandové hostujícího celku, kteří pak povzbuzovali svůj tým po celých 90 minut. Laciná branka Dobroměřice nerozhodila. Valta prošel v 17. minutě mezi dvěma obránci, ale zakončil jen do náruče Jandy ležícího na zemi. Pak zahrozili opět hosté po rohu Mikuly z levé strany. Pechar ale odvrátil na další roh. Ve 38. Doslova přetlačil Myšák bránícího Jakuba Čurgaliho, poslal centr do vápna, kde míč trefil obránce Holešovského. Rozhodčí Suchánek měl jasno – penalta! Hosté sice protestovali, ale nebylo jim to nic platné. Pokutový kop bezpečně proměnil Lazarik. Pět minut před přestávkou připravil rychlý Myšák další tutovku pro Reha. Jeho centr prošel celým vápnem až k zadní tyči, jenže Reh odkrytou bránu netrefil. Ve 41. minutě se Valta dostal do vápna, kde však uklouzl a v pádu se dotkl rukou míče. Šluknov reklamoval ruku, jenže se pokračovalo ve hře. Valta přihrál před vápno Maliňákovi, který nechytatelnou dělovkou poslal domácí do vedení.