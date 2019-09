Na útočný fotbal a na góly už se zase chodí do Dobroměřic. V minulém kole nasázely osm kousků Proboštovu, tentokrát vyprovodili Klášterec sedmibrankovým přídělem. A to domácím chybělo hned několik hráčů, řada z nich patří do základní sestavy.

Fotbalisté Dobroměřic (v bílém) bez několika hráčů základní sestavy deklasovali diskutující Klášterec. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Už po pěti minutách udělal hostující obránce J. Škultéty hrubou chybu, když doslova namazal Myšákovi. Ten posunul na Aleše Rusa, který prostřelil Gabrhela. Pět minut před přestávkou šel na Gabrhela osamocený Reh. Váhal však se zakončením, a nakonec pálil jen do kláštereckého brankáře. Z následného rohu, který kopal Plachý, propadl míč až na zadní tyč, kde číhal zcela volný Lazárik, který míč uklidil do sítě. Ještě před koncem se po levé straně uvolnil O. Matyáš, vysunul Ruse, kterého ve vápně poslal Gabrhel k zemi. Z nařízeného pokutového kopu dal Klášterci gól do šatny Lazárik. Není bez zajímavosti, že František Lazárik se trefil pětkrát ve dvou zápasech, pokaždé skóroval v první půli.