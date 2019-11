Ten, kdo zavítal v nepříjemném podzimním dopoledni v sobotu do Dobroměřic na fotbal a chtěl vidět spoustu branek, nelitoval. Padlo jich rovných deset, z toho devět do sítě hostů z dalekého Rumburka. Zápas I. A třídy tak skončil výhrou domácích 9:1.

Dobroměřice (v tmavě modrém) si s chutí zastřílely a svému soupeři na dalekou cestu naložily devět gólů. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Domácí zahájili tradičním náporem, první branky se dočkali již po deseti minutách hry. Plachý zahrával třetí rohový kop z pravé strany v řadě a po sérii hlaviček před brankou Rumburka prošla do sítě ta Lazarikova. Za pět minut to bylo 2:0. Perglův centr vrátil před vápno Myšák, kde se do balónu opřel Maliňák a jeho střela prolétla do sítě. Na 3:0 zvyšoval za pouhé dvě minuty Reh, kterému nahrával před prázdnou bránu Mistoler. Časomíra odkrojila pouhé dvě minuty a přišla další krásná branka. Opět dělovka v podání Maliňáka, kterou gólman Krajčovič nedokázal zastavit. Hosté se dočkali snížení ve 28. minutě, když čechraný centr poslal hlavou za záda Boučka Bednář. Na bránu hostujícího celku se dál valil jeden útok za druhým. Nejdříve Lazarik z 11 metrů vysoko přestřelil, ale pak si vše vynahradil, když centr Myšáka usměrnil hlavou u zadní tyče do brány. Dvě minuty před přestávkou dal šestou branku svého celku opět Lazarik a byla to opět výstavní branka. Angličanem od břevna.