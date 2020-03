Dobroměřičtí měli náročnou přípravu, během níž dokázali ve třech zápasech porazit účastníky krajských přeborů – Lovosice, Chrastavu a Žatec. Tým převzal po Aloisovi Šebkoví, který odešel do Chomutova, David Holeček. Z trávníku se stáhl na střídačku. Odešlo několik hráčů, ale na druhou stranu přišli noví. Mužstvo i pod novým dirigentem vyznává stejný styl jako dříve - útočný a kombinační. V sobotním duelu to bylo vidět.

Utkání zahájili domácí náporem. Vytvořili si dvě solidní šance, ale byli to hosté z Libouchce, kdo první skóroval. Nedorozumění obrany využil pohotovou střelou přesně k tyči Řezníček. Inkasovaná branka domácí vůbec nerozhodila, dál pokračovali ve své hře. Běžela 28. minuta, když se Myšák probojoval do vápna, zbavil se Wilda a jeho střelu vykopával z brankové čáry Novák. Bylo jen otázkou času, kdy do sítě Libouchce padne gól. Přišel ve 32. minutě. Centr Mistolera od vlastní střídačky poslal hlavou Matyáš za záda bezmocného Pluhaře. Pak však domácím zatrnulo, když po faulu Matyáše na Seidla vytáhl hlavní rozhodčí pouze žlutou. Seidl byl ošetřen a dohrál utkání s obvazem kolem hlavy. Pět minut před přestávkou připravil pro Matyáše další šanci Němec. Gólman Pluhař jen s námahou odvrátil tvrdou střelu na roh.

Po přestávce domácí ještě více zatlačili a začaly padat další branky. V 53. usměrnil střelu Mistolera do vlastní brány kapitán Hamer. Pluhař sice rychle zasáhl, ale míč už byl celým objemem za hrankovou čárou. Obrovskou šanci měl ke skórování v 70. minutě Martin Němec, jehož střela ze 20 metrů šla jen do tyče a dorážku Matyáše Pluhař kryl. Útočník Dobroměřic si nemusel nic vyčítat. Za pouhé čtyři minuty už se mohl radovat, když centr Plachého obloučkem poslal do sítě Libouchce. Stačily tři minuty a Pluhař lovil ze sítě další míč. To Myšák naservíroval před branku zcela volnému Matyášovi, který skóroval do zcela odkryté brány. Hattrick zkompletoval Matyáš v 79. minutě po samostatné akci, když za velkým vápnem napřáhl k tvrdé střele - 5:1. Trenér Holeček prostřídal opory a závěru zápasu udělal brankovou tečku za povedeným vystoupením téměř domácí Bránický, který do Dobroměřic přišel během zimní přestávky z Postoloprt.

Dobroměřice se po zaváhání Ledvic v Neštěmicích vyhouply o skóre na čelo tabulky. V příštím kole nastoupí na hřišti Černovic.

„Jsem naprosto spokojen. Musím klukům poděkovat. Je to odměna za náročnou přípravu, kterou v zimně absolvovali. Máme vlastně dvě jedenáctky a nejraději bych poslal na hřiště všechny. Bohužel jsem mohl střídat pouze pět hráčů. Dnes to byl den Ondry Matyáše. V noci jsem přemýšlel, kam ho postavím a nakonec jsem se rozhodl mu dát novou roli. Roli žolíka zvládl perfektně. Moc nechybělo a mohl dostat červenou, ale všechno dobře dopadlo. Věděl jsem, že je to jen otázka času, kdy to tam začne padat. Nakonec z toho byla málem exhibice,“ komentoval po utkání spokojený trenér vítězů David Holeček.



FK Dobroměřice – TJ ČSAD Libouchec 6:1 (1:1)

Branky: 32., 77. a 79. Matyáš, 53. Mistoler, 74. Němec, 86. Bránický – 12. Řezníček.

Rozhodčí: Klimpl – Karrmann, Kosejk.

ŽK: 1:1.

Diváci: 60.

Dobroměřice: Bouček – Mistoler (63. Rus), Vild, Reh, Plachý – Pergl (84. Kočka), Lazarik, Maliňák, Myšák (82. Hrušovský)– Matyáš (80. Bránický), Němec (75. Handlíček).

Libouchec: Pluhař – Seidl, Novák, Hamer, Slavka (46. Balog) – Guth, Řezníček (80. Richter), Wild, Černohorský, Kabát – Lácha.



Jaroslav Tošner