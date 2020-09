I po pátém kole jsou Dobroměřice na čele tabulky I. A třídy jako jediný celek s plným počtem bodů. Proboštov si odvezl sedmibrankový příděl. Hned pětici branek nastřílel domácí Libor Maliňák.

Výsledek pečetil střelou pod břevno z přímého kopu Ondřej Matyáš. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Utkání začalo z obou stran bojovně, ale hrálo se převážně ve středu hřiště. První větší šance se zrodila ve 27. minutě. To utekl po levé straně Myšák, ale na jeho centr před branku chyběly Perglovi jen centimetry, aby míč zasáhl. Za tři minuty se domácí již mohli radovat. Matyáš vrátil před vápno Mariňákovi, který z dobrých 20 metrů propálil vše, co bylo před ním. Za dalších šest minut trefil Matyáš jen obránce Proboštova. Odražený míč se však dostal k Maliňákovi a ten téměř ze stejné parkety dával druhou branku domácích. Závěrečná pětiminutovka první půle patřila Proboštovským. Bíkár, jehož funkcionáři mužstva z Teplicka získali ze Srbic, se nejprve dostal ve vápně do kontaktu s gólmanem Boučkem a šel k zemi. Píšťalka jinak velmi dobře pískajícího Lesňáka však zůstala k veliké nelibosti hráčů Proboštova němá.